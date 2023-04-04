كلمة أندريه زكى خلال افتتاح لقاء التنوع وآليات التضامن المجتمعى

جدة - نرمين السيد - وجاء نص كلمته:

السيدات والسادة الحضور، أرحب بحضراتكم جميعا فى لقاء "التضامن والمواطنة" والذى ينظمه منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

واسمحوا لى بداية أن أعرب عن تقديرى لدور الدولة المصرية، وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ومجهوداته فى دعم قضية المواطنة، وتعزيز التضامن الاجتماعى من خلال إجراءات وقرارات عملية أبرزت التوجه الجاد من جانب الدولة فى المضى نحو تحقيق المواطنة وتعزيزها ودعمها.

إن ما نشهده من متغيرات وظروف عالمية أثرت تأثيرا شديدا على الأوضاع الاقتصادية فى دول كثيرة، يفرض علينا جميعا التفكير فى آليات واستراتيجيات إبداعية فى قضية التضامن الاجتماعى، وأرى أن هذا التضامن لا ينفصل عن مبدأ المواطنة والتنوع الثقافى، بل يرتبط بهما ارتباطا وثيقا.

إدارة التنوع الثقافى فى سبيل دعم التضامن تختلف تعريفات التنوع الثقافى بين المجالات والحقول المعرفية المختلفة؛ بين الأنثروبولوجى والعلوم السياسية وعلم الاجتماع. ورغم هذا الاختلاف، يتمثل الهدف الرئيس من دراسة هذه القضية والنقاش بشأنها فى إدراك أهمية احترام هذا التنوع فى إطار المواطنة.

كما يتصل مفهوم التنوع الثقافى اتصالا وثيقا بإشكالية الوحدة فى إطار التنوع، والانسجام فى سياق احترام الاختلاف، ونظرا لأن مفهوم المواطنة يقدم إطارا قانونيا وثقافيا واجتماعيا للتعايش الإيجابى بين مواطنين متنوعين ثقافيا، فإن هذا يؤكد على ضرورة دراسة العلاقة بين المواطنة والتعددية الثقافية، تدعيما لدور التنوع الثقافى فى بناء المجتمع، ودعما لعلاقة الانتماء المشترك فى الوطن الواحد.

وفى هذا الإطار تسهم إدارة التنوع -تحت مظلة المواطنة- فى تعزيز قيمة التضامن الاجتماعى، إذ إن التضامن لا يقف عند حدود الدعم الاقتصادى، بل يمتد إلى الشعور بالانتماء واحترام التنوع والهويات المتعددة، والتكافل بين أبناء الوطن الواحد والعمل سويا لخدمته.

وهذا ما نصت عليه المادة الثالثة فى الإعلان العالمى بشأن التنوع الثقافى، بوصفه عاملا محركا للتنمية، والتى تقول: "إن التنوع الثقافى يوسع نطاق الخيارات المتاحة لكل فرد، فهو أحد مصادر التنمية، لا بمعنى النمو الاقتصادى فحسب، وإنما من حيث هى أيضا وسيلة لبلوغ حياة فكرية وعاطفية وأخلاقية وروحية مرضية".

التماسك الاجتماعى وإدارة التنوع

واحد من أهم آليات إدارة التنوع هو التماسك الاجتماعى، الذى يتحقق بتحطيم القوالب التى تصنف الآخرين، فالتصنيف والوصم يساهمان فى هدم الآخر واستبعاده، والتعامل مع كل دعاوى الكراهية التى لا تفكر فى مصلحة الوطن واستقراره وأمنه، لذا يهتم التماسك المجتمعى بما يمكن تسميته "إعادة التسمية" Renaming، والتى يمكن من خلالها معرفة الآخر كما هو وليس كما نتصوره أو نحاول أن نتصوره. هذه العملية من إعادة التسمية لا بد أن ترتبط بما يمكن تسميته بإعادة الصنع Remaking أو مبادرات جديدة غير تقليدية يمكنها أن تساهم فى العبور بالجماعة الوطنية إلى أرض جديدة بها مساحات مشتركة أوسع، ولديها قدرة على احترام الاختلاف.

كما يمكن التعبير عن التماسك الاجتماعى بالبناء الاجتماعى، فمظاهر الحياة المتنوعة يمكن أن تؤلف فيما بينها وحدة متماسكة، وفى هذا السياق يكون القانون هو المنظم للعلاقات الاجتماعية والنظام السياسى والاقتصادى، كما تلعب العادات والتقاليد دورا مهما فى عملية البناء الاجتماعى.

المواطنة كآلية لإدارة التنوع

يمكننا تعريف المواطنة باعتبارها "عملية شاملة تتجاوز المساواة لتصل إلى العدالة بواسطة ربط الحقوق السياسية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، وبأنها تفاعل بين الناس والجغرافيا، تتعلق بحقوق المواطنين وتتصل بالمكان المقيمين عليه، وتعزز من شرعية كل من المفهوم الإقليمى والوطنى.

وعلى المستوى السياسى، يتنامى مفهوم المواطنة من خلال التعايش ومجتمع المساواة، لكن هذه المساواة لن تتحقق على المستوى السياسى بمفرده.

لذا يحتاج النقاش حول المواطنة إلى الاهتمام بالتنوع الثقافى والدينى فى المجتمع، وهى آلية لا تنحصر فى النطاق السياسى، بل ترتبط أيضا بالعمل المجتمعى. وهنا يتجلى دور المجتمع المدنى ليمدنا بالأرضية التى تعزز المواطنة.

إن نشر ثقافة التنوع والتعددية للوصول إلى مواطنة داعمة للتنوع، من أجل الوصول إلى مفهوم أشمل للتضامن الإنسانى، هو عمل تتشارك فيه أطراف متعددة؛ فالدولة من خلال التشريعات والإجراءات وسيادة القانون، والمؤسسة الدينية من خلال الحرص على خطاب دينى متسامح داعم لقبول الآخر والعيش المشترك والصالح العام، ومؤسسات التنشئة "الحضانات والمدارس والجامعات" عليها دور أيضا لدعم ثقافة التعددية والتنوع، ومنظمات المجتمع المدنى بما لها من أدوات وإمكانات تستطيع أن تعمل بها فى تعزيز مفهوم التنمية المستدامة والتضامن الإنسانى.

المواطنة الداعمة للتنوع الثقافى تنظر إلى التعددية باعتبارها فرصة، وتعمل على تعزيزها وتحسن إدارتها، فى سبيل دعم استقرار الوطن وسلامته وتقدمه.

فى هذا الإطار أؤكد أن الحالة المصرية ليست بعيدة عن هذا، وأن ما تقوم به الدولة فى هذا السياق يدفع بهذا الاتجاه، وأن التغيير الفكرى والثقافى يحتاج إلى وقت، وسيتحقق بكل تأكيد طالما أن هناك إرادة وعملا جادا مخلصا.

التضامن الاجتماعى وحماية كرامة الإنسان

التضامن الاجتماعى يدعم خطوات العمل بين الأطراف المتنوعة من أجل حماية كرامة الإنسان من خلال التمكين؛ فتمكين الإنسان من النهوض بمستواه المعيشى ومستوى الدخل، وكذلك تمكينه بتنمية الوعى بقيم المواطنة لديه، وتمكينه لإدراك أهمية التنوع واحترامه... كل هذا يدعم توجهات التنمية المستدامة.

إن واحدا من أهم مؤشرات التنمية المستدامة هو بناء قدرات أفراد المجتمع؛ فالإنسان هو هدف التنمية ووسيلتها. وتعنى عملية بناء القدرات تمكين المجتمعات من ممارسة دورها الحقيقى فى كافة مراحل العملية التنموية، وقدرات هذه المجتمعات على التنظيم والإدارة ومواجهة التحديات.

وفى السياق ذاته، أود أن أشير إلى عدد من المبادرات التى تبنتها الدولة المصرية، فى دعم قيمة التضامن، تحت مظلة المواطنة، ومنها مبادرة كتف فى كتف، ومبادرة حياة كريمة، وكلها مبادرات تأتى كجزء من عملية ترسيخ الوعى بقضية المواطنة وأهميتها فى دعم التماسك الاجتماعى.

وختاما، أؤكد على ضرورة شمولية عملية التنمية، فهى فى كل جوانبها مترابطة، ولا يصلح العمل على بعد دون آخر فى أبعادها ومحاورها، فالتنمية الاقتصادية مرتبطة بتمكين الشخص وبناء قدراته، وهذا مرتبط بتزكية الوعى والمعرفة، ومرتبط بإدارة التنوع واحترامه فى سبيل تعزيز المواطنة الفاعلة.