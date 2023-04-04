بالتعاون مع التحالف الوطني.. «حياة كريمة» تشارك في بطولة سيتي كلوب الرمضانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 أبريل 2023 04:27 مساءً - إيمانًا بأهمية الرياضة ودورها في بناء جسم سليم للإنسان، أعلنت مؤسسة "حياة كريمة" مشاركتها في بطولة سيتي كلوب الرمضانية، من أجل تشجيع الشباب على الرياضة، وممارستها في شهر رمضان المبارك، ومساعدتهم على استغلال وقتهم بشكل سليم، وذلك بالتعاون مع مؤسسات التحالف الوطني، وبمشاركة أكثر من 100 فريق وألف لاعب.

تبدأ المبارايات اليوم، وتستضيفها خمسة ملاعب من فروع سيتى كلوب فى خمس مدن، هى شبين الكوم، كفر الشيخ، العبور، بنها وطنطا، برعاية تطبيق "حالًا" للخدمات الاستهلاكية.

وتشارك المؤسسة بفريق من كل محافظة، للسباق سعيًا للوصول للنهائي، وليست هذه المرة الأولى التي تشارك فيها المؤسسة في الدوري الرمضاني، لكن هذا الدوري يأتي بالتعاون مع سيتي كلوب.

وتستهدف المؤسسة دمج الشباب المتطوع من كافة مؤسسات المجتمع المدني من مختلف الخلفيات في نشاط واحد، وممارسة الرياضة المحببة لهم واللعب جنبًا إلى جنب، على غرار عملهم سويًا في أنشطة شهر رمضان الكريم من توزيع مواد غذائية وغيره، وذلك من أجل إنشاء علاقة من المودة وروح المنافسة بين المتطوعين في مختلف المحافظات، وتقديرًا لجهودهم خلال شهر رمضان.

وتُقام البطولة من خلال أدوار تأهيلية في خمس مدن، ثم بطولة الأبطال ويلتقي فيها الفائزون من كل مدينة، وتقام بطولة الأبطال في سيتي كلوب بنها.