”القوى العاملة ” : ندوة عن السلامة والصحة المهنية ببورسعيد

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أبريل 2023 04:26 مساءً - نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد ندوة توعية بعنوان " خطة الطوارئ " وذلك بالمديرية المالية بالمحافظة ، ضمن سلسلة الندوات التى تنفذها فى المنشآت العاملة داخل المحافظة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ومراقبة تنفيذ أحكام القانون فيما يخص تطبيق الإشتراطات ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالعمل على تكثيف التوعية بأساليب السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وكيفية تطبيقها لمواجهة التحديات والكوارث الطبيعية والبشرية للحفاظ على العنصر البشرى والمنشآت .

وبحسب بيان للوزارة ، أوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد فى كلمته الافتتاحية، أن السلامة منهج حياة ، وكذلك أهمية تطبيق مفهوم السلامة في كافة المنشآت للحفاظ على جميع العاملين من مخاطر بيئة العمل المحيطة بها ، كما ألقى محمد سليمان مدير المديرية المالية كلمة عبر فيها عن تقديره للتعاون بين مديرية القوى العاملة والمديرية المالية لتبادل الخبرات في نشر مفهوم السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل لجميع العاملين بالمنشأة .

وأضاف مدير المديرية ، أن كيميائى جمال البدري مدير التوجيه الفني بإدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية ،القى محاضرة حول خطه الطوارئ والإخلاء ، موضحا الغرض من خطة الطوارئ وأهدافها والحفاظ على العاملين والمنشأة وكيفية إعدادها بحيث توضح فيها كيفية إخلاء العاملين من مكان أثناء الكوارث حفاظا على حياتهم وعلى المنشآة ، والحد من حدوث الحرائق وذلك لتقليل الحوادث والإصابات مع عمل تجربة اخلاء لجميع العاملين بالمنشأة ، وشارك في الندوة جميع العاملين بالمديرية المالية ، ومحمود السقا وكيل المديرية، وكيميائية ايمان مسعد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ، وكيميائيه ليندا سعد من إدارة السلامة ومفتشين من مكتب بورسعيد ، ومحمد أمين رئيس النقابة.