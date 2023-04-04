تعيين الدكتور أحمد عثمان مساعدًا للمدير التنفيذي لتطوير الخدمات العلاجية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أبريل 2023 04:26 مساءً - أصدر الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، قرارًا بتكليف الدكتور أحمد محمد محمد عثمان، للعمل مساعدًا للمدير التنفيذي لتطوير الخدمات العلاجية بالهيئة.

وقد تخرج الدكتور أحمد عثمان، في كلية الطب جامعة الإسكندرية عام 1984، وحاصل على بكالوريوس الطب والجراحة، كما حصل على ماجستير جراحة وطب العيون في الجامعة عام 1989، وحصل على دكتوراه جراحة وطب العيون عام 1994، وماجستير تطوير التعليم "Joint Master of Health Proffeison Education" جامعة ماستريخت هولندا عام 2012.

وعمل الدكتور أحمد عثمان، عضوًا بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بوزارة التعليم العالي، كما عمل عضوًا بلجنة تطوير التعليم الطبي ومجلس قسم التعليم الطبي كلية الطب جامعة الإسكندرية، وعضوًا بلجنة إعداد قانون المجلس الصحي المصري، ومقررًا بلجنة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء المجلس الصحي المصري، وعضوًا بالمجلس الأعلى ومجلس التعليم لكلية الطب بالقوات المسلحة، وعضوًا بلجنة قطاع الدراسات الطبية بالمجلس الأعلى للجامعات، ومقررًا وعضوًا بلجنة إنشاء البورد الطبي المصري بالجامعات، وذلك علاوة على عضويته بالعديد من الجمعيات العلمية الإقليمية والدولية في تخصص جراحة وطب العيون.

وشارك الدكتور أحمد عثمان، في إعداد العديد من اللوائح والقوانين والخطط الاستراتيجية المتعلقة بمجال الرعاية الصحية، والعديد من الدورات التدريبية المحلية والدولية، والمشروعات البحثية مع الجامعات بالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، كما شارك في الإشراف على مناقشة أكثر من خمسين رسالة دكتوراه وماجستير في جراحة وطب العيون، وفي التعليم الطبي بالجامعات المصرية.

كما حصل على العديد من الجوائز العلمية والمجتمعية، أهمها جائزة الجامعة التشجيعية "جائزة الجامعة للتشجيع العلمي" جامعة الإسكندرية، وجائزة المنظمة العربية للعمل التطوعي التابعة للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ودرع جامعة الإسكندرية للتميز الإداري عن منصبي وكيل كلية الطب لشئون "التعليم والطلاب، خدمة المجتمع وتنمية البيئة".

وقد شغِّل الدكتور أحمد عثمان، عدة مناصب، أبرزها:-

- عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية جامعة الإسكندرية.

- عميد كلية الطب جامعة بيروت العربية.

- وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب جامعة الإسكندرية.

- وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة الإسكندرية.

- المدير التنفيذي لمركز تطوير التعليم بجامعة الإسكندرية.

- رئيس الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي "رئاسة مجلس الوزراء" السابق.

- عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية السابق كلية الطب جامعة الإسكندرية.

- رئيس الجمعية المصرية لزرع العدسات وتصحيح انكسار العين.

- أستاذ جراحة وطب العيون كلية الطب جامعة الإسكندرية.

- إلى أن شغِّل منصب مساعد المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية لتطوير الخدمات العلاجية في إبريل 2023.

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