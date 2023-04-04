بالتعاون مع التحالف الوطنى.. «حياة كريمة» تشارك فى «سيتى كلوب» الرمضانية

جدة - نرمين السيد - أعلنت مؤسسة "حياة كريمة" مشاركتها فى بطولة سيتى كلوب الرمضانية، من أجل تشجيع الشباب على الرياضة، وممارستها فى شهر رمضان المبارك، ومساعدتهم على استغلال وقتهم بشكل سليم، وذلك بالتعاون مع مؤسسات التحالف الوطنى، وبمشاركة أكثر من 100 فريق وألف لاعب، إيمانا بأهمية الرياضة ودورها فى بناء جسم سليم للإنسان.





تبدأ المبارايات اليوم، وتستضيفها خمسة ملاعب من فروع سيتى كلوب فى خمس مدن، هى شبين الكوم، كفر الشيخ، العبور، بنها وطنطا، برعاية تطبيق "حالا" للخدمات الاستهلاكية.

وتشارك المؤسسة بفريق من كل محافظة، للسباق سعيا للوصول للنهائى، وليست هذه المرة الأولى التى تشارك فيها المؤسسة فى الدورى الرمضانى، لكن هذا الدورى يأتى بالتعاون مع سيتى كلوب.

وتستهدف المؤسسة دمج الشباب المتطوع من كافة مؤسسات المجتمع المدنى من مختلف الخلفيات فى نشاط واحد، وممارسة الرياضة المحببة لهم واللعب جنبا إلى جنب، على غرار عملهم سويا فى أنشطة شهر رمضان الكريم من توزيع مواد غذائية وغيره، وذلك من أجل إنشاء علاقة من المودة وروح المنافسة بين المتطوعين فى مختلف المحافظات، وتقديرا لجهودهم خلال شهر رمضان.

وتقام البطولة من خلال أدوار تأهيلية فى خمس مدن، ثم بطولة الأبطال ويلتقى فيها الفائزون من كل مدينة، وتقام بطولة الأبطال فى سيتى كلوب بنها.