سامح شكرى يستقبل وزير الدولة البريطانى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا

جدة - نرمين السيد - استقبل سامح شكرى، وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، اللورد طارق أحمد، وزير الدولة البريطانى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة بوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية.





وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن تلك الزيارة الثنائية تأتى فى إطار الحرص المتبادل لتعزيز آليات التعاون المشترك والتنسيق بين مصر وبريطانيا فى شتى المجالات، والبناء على نتائج الاجتماع الأول لمجلس المشاركة بين البلدين والذى عقد فى يوليو الماضى بلندن، حيث استهل الوزير شكرى اللقاء بالترحيب بالضيف، مثمنا اهتمام الجانب البريطانى بتكثيف آليات الحوار مع مصر حول مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم فى تعزيز مجالات العمل المشترك.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن المحادثات عكست العلاقات التاريخية والمتميزة التى تجمع البلدين، حيث أكد الوزيران على أهمية دفع آليات المشاورات الفنية للإعداد لعقد الدورة الثانية لمجلس المشاركة بالقاهرة خلال العام الجارى برئاسة وزيرى الخارجية، كما تناولت مختلف أوجه التعاون الثنائى، لاسيما الاقتصادى والتجارى. وقد ثمن الوزير شكرى فى هذا الإطار حجم الاستثمارات البريطانية فى السوق المصرى واحتلال المملكة المتحدة للمركز الأول على قائمة الاستثمارات الأجنبية فى مصر، مؤكدا اهتمام الحكومة المصرية بزيادة هذه الاستثمارات وتعزيز انخراط الشركات البريطانية فى المشروعات الوطنية الكبرى فى مصر، وكذا زيادة معدل التبادل التجارى بين البلدين تحقيقا لمصالحهما، فضلا عن استكشاف المزيد من فرص التعاون الثنائى.

واتصالا بذلك، تناول الوزير شكرى ووزير الدولة البريطانى تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وسبل التعاون للتخفيف من آثار تلك الأزمة، حيث أكد شكرى على أهمية تضافر الجهود الدولية لتقديم الدعم للدول النامية الأكثر تأثرا من هذه الأزمة لاحتواء التداعيات السلبية لها، خاصة على سلاسل إمدادات الغذاء.

وأردف السفير أبو زيد، بأن الوزيرين تبادلا الرؤى حيال عدد من القضايا الإقليمية والدولية، ومن بينها تداعيات الأزمة الروسية/ الأوكرانية، والتصعيد الذى تشهده الأراضى الفلسطينية، فضلا عن آخر تطورات المشهد الليبى والملف السورى، والأوضاع فى السودان واليمن. وقد حرص الوزير شكرى على إطلاع وزير الدولة البريطانى على محددات المواقف المصرية إزاء تلك الملفات وجهود مصر الرامية إلى تحقيق الاستقرار المنشود بالمنطقة. ومن جانبه، أعرب وزير الدولة البريطانى عن اهتمام بلاده بدفع العلاقات مع مصر، على ضوء أهميتها كشريك استراتيجى لبريطانيا، مشيدا فى هذا الصدد بالدور المصرى فى دعم ركائز الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط.

وفى ختام اللقاء، توافق الوزير شكرى ووزير الدولة البريطانى على أهمية استمرار العمل سويا على دفع العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا إلى الأمام، وتكثيف آليات التشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الأولوية فى المنطقة.