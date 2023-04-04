الرئيس السيسى يرحب بزيادة التعاون مع بنك التنمية الإفريقى

وقال المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس السيسى رحب بتطور علاقات التعاون المشترك بين مصر وبنك التنمية الإفريقى، معربا عن تقديره لدور البنك فى دعم القطاعات التنموية بالقارة الأفريقية، لاسيما فى ظل التحديات الاقتصادية المتنامية على المستوى الدولى.
كما أكد الرئيس تطلع مصر لاستمرار وزيادة حجم التعاون مع البنك خلال الفترة المقبلة فى مختلف المجالات، فى إطار أهداف الاستراتيجية القطرية المشتركة بين الجانبين.
وأعرب رئيس بنك التنمية الإفريقى عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسى، مشيدا بالتجربة التنموية المصرية خلال السنوات القليلة الماضية، وواصفا إياها بأنها مصدر إلهام كبير للشعوب الإفريقية على امتداد القارة، ومضيفا أن الشعب المصرى وقيادته السياسية أظهرا قدرة فائقة على النهوض السريع وتحقيق العديد من الإنجازات المهمة، مثمنا فى هذا السياق ما تحقق فى العديد من قطاعات التنمية، لا سيما قطاعات الكهرباء، ومعالجة المياه وإعادة استخدامها، وتطوير المناطق السكنية غير المخططة، باعتبارها أمثلة ونماذج مضيئة على ما تحقق من تقدم تنموى يفيد قطاعات واسعة من السكان.
وأضاف المتحدث الرسمى أن رئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقى أعرب عن سعادته لاستضافة مصر للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك بمدينة شرم الشيخ فى شهر مايو المقبل، مشيرا إلى أنها ستركز على مناقشة سبل تشجيع التكامل الاقتصادى القارى، فضلا عن آليات سد فجوة تمويل المناخ فى القارة الإفريقية، بما يجعلها امتدادا للجهد المصرى المتميز فى استضافة ورئاسة القمة العالمية للمناخ العام الماضى.
وأعرب الرئيس فى هذا الصدد عن دعم مصر الكامل للبنك واجتماعاته السنوية، مؤكدا حرص مصر الدائم على تعزيز المصالح الإفريقية بكل صورها وعلى جميع الأصعدة.
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