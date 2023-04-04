تعيين اللواء مهندس شريف بلال مساعدًا للمدير التنفيذي للشئون الهندسية والمشروعات

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أبريل 2023 03:29 مساءً - أصدر الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، قرارًا بتكليف اللواء مهندس شريف بلال، للعمل مساعدًا للمدير التنفيذي للشئون الهندسية والمشروعات بالهيئة.

وقد تخرج اللواء مهندس شريف بلال، في الكلية الفنية العسكرية عام 1994، وحاصل على بكالوريوس الهندسة المعمارية، كما حصل على ماجستير الهندسة المعمارية من الكلية الفنية العسكرية عام 2001، وكان ضمن بعثة إدارة المشروعات الهندسية في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2006، وذلك علاوة على حصوله على درجة استشاري في التصميم المعماري للمباني العامة.

ويمتلك خبرة لأكثر من 28 عامًا في مجال التصميم المعماري، وقد عمل بالإشراف على متابعة وتنفيذ العديد من المشروعات الهندسية داخل نطاق القوات المسلحة، وخارجها بالعديد من الوزارات والهيئات، أهمها:-

- أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى تأهيل العجوزة العسكري.

- أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى الحلمية العسكري.

- أعمال تطوير المدينة الطبية بجامعة عين شمس.

- أعمال إنشاء المرحلة الأولى لمستشفى 500 500 بمدينة 6 أكتوبر.

- أعمال إنشاء مستشفى مجدي يعقوب بمدينة 6 أكتوبر.

وقد شغِّل اللواء مهندس شريف بلال، عدة مناصب، أبرزها:-

- رئيس فرع الإمداد بإدارة الأشغال العسكرية.

- رئيس فرع التموين بإدارة الأشغال العسكرية.

- رئيس فرع الأشغال العسكرية بالشعبة الهندسية بالمنطقة المركزية العسكرية.

- رئيس فرع المعماري بإدارة الأشغال العسكرية.

- مساعد مدير إدارة الأشغال العسكرية للتنفيذ.

- رئيس الفرع الهندسي بالجهاز الإداري والفني للقيادة الإستراتيجية للقوات المسلحة.

- إلى أن شغِّل منصب مساعد المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية للشئون الهندسية والمشروعات في إبريل 2023.