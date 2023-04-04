تحت رعاية الفريق محمد عباس حلمى.. إنطلاق البطولة الرمضانية لوزارة الطيران المدنى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أبريل 2023 03:29 مساءً - انطلقت فعاليات البطولة الرمضانية السنوية لكرة القدم الخماسية لقطاع الطيران المدني وذلك تحت رعاية الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى والتى تقام على ملاعب نادي إيروسبورت بمشاركة ١٥ فريق يمثلون مختلف الشركات والهيئات والجهات التابعة لقطاع الطيران المدني.. وتأتى هذه البطولة في إطار اهتمام وحرص وزارة الطيران على تنمية روح المنافسة بين جميع العاملين في القطاع وإعلاء قيمة الرياضة التى تسمو بالعقل وتنمي النفس.

ومن جانبه صرح اللواء طيار طارق عبد الله رئيس مجلس إدارة نادى إيروسبورت على أن البطولة تهدف إلى تدعيم الروح الرياضية والمنافسة القوية بين العاملين ، مشيرًا الى أنه قد تم اتخاذ كافة الاستعدادات ‏اللازمة بنادي إيروسبورت فرع ( أ ) والذي يستضيف مباريات البطولة وتقديم كافة الامكانيات و التسهيلات المطلوبه للاعبين لخروجها بالمظهر الذى يليق باسم قطاع ‏الطيران المدني المصرى .

وتقام البطولة على ملاعب نادى ايروسبورت من خلال تقسيمها إلى أربع مجموعات، المجموعة الأولى متمثله في الشركات التالية : القابضة للمطارات والقابضة لمصر ‏للطيران ومصر للطيران للخدمات الأرضية والأكاديمية المصرية لعلوم الطيران ، أما ‏المجموعة الثانية فتضم فرق: ديوان عام وزارة الطيران وميناء القاهرة الجوي والملاحة الجوية ومصر للطيران ‏للشحن الجوي، والمجموعة الثالثة تضم فرق: المصرية للمطارات ومصر للطيران للصناعات المكملة ‏ومصر للطيران للخدمات الجوية ومصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة، بينما تضم المجموعة الرابعة ‏فرق: مصر للطيران للخطوط الجوية ومصر للطيران للخدمات الطبية ومصر للطيران للصيانة والأعمال ‏الفنية.‏