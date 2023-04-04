طقس الأربعاء.. بيان مهم من الأرصاد الجوية

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحرى وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.





وذكرت الهيئة فى بيان، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع تكون شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، كما متوقع نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة. وأضافت الأرصاد الجوية أن بالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وعن حالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية. وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى

القاهرة 26 15

العاصمة الإدارية 26 15

6 أكتوبر 27 16

بنهــــا 26 15

دمنهور 25 16

وادى النطرون 26 16

كفر الشيخ 25 16

المنصورة 26 16

الزقازيق 27 16

شبين الكوم 27 16

طنطا 26 16

دمياط 21 15

بورسعيد 22 16

الإسماعيلية 27 14

السويس 26 15

العريش 24 15

رفح 23 15

رأس سدر 28 16

نخل 25 10

كاترين 23 08

الطور 28 16

طابا 28 15

شرم الشيخ 30 17

الإسكندرية 23 13

العلمين الجديدة 22 14

مطروح 21 16

السلوم 22 13

سيوة 25 14

رأس غارب 28 16

الغردقة 31 17

سفاجا 27 16

مرسى علم 30 18

شلاتين 31 17

حلايب 27 16

أبو رماد 30 15

رأس حدربة 27 16

الفيوم 27 16

بنى سويف 28 16

المنيا 28 13

أسيوط 29 15

سوهاج 30 16

قنا 33 15

الأقصر 34 14

أسوان 35 18

الوادى الجديد 32 17

أبوسمبل 34 16

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