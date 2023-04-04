«الأحوال المدنية» تفعل خدمات القطاع الإلكترونية على بوابة وزارة الداخلية

جدة - نرمين السيد - وفى هذا الإطار فقد تم تفعيل العديد من خدمات القطاع الإلكترونية من خلال موقع بوابة وزارة الداخلية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" من خلال الرابط (https://moi.gov.eg) فضلاً عن تقديم الخدمات الصوتية "الكول سنتر" لطلب الخدمات الفورية والحصول عليها فى نفس اليوم من خلال الخط الساخن "15340- 16582" وكذا الخدمات الفورية لكبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية والحصول عليها فى نفس اليوم من خلال الخط الساخن "15341" وتشمل تلك الخدمات:

(شهادة ميلاد أول وثانى مرة- شهادة وفاة- وثائق زواج وطلاق- قيد عائلى- فردى- بطاقة رقم قومى "بدل فاقد، بدل تالف"- إستمارة رقم قومى "عادية، مستعجلة، مميزة"- وثائق الأحوال المدنية المترجمة - شهادة التحركات المترجمة - مأمورية التصوير المنزلى- الخدمات الفورية).

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على مواكبة أوجه التطوير والتحديث بهدف التيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.