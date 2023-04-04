رسالة خطية.. الشيخ محمد بن زايد يدعو الرئيس السيسى للمشاركة فى «COP28»

جدة - نرمين السيد - وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تسلم خلال اللقاء رسالة خطية من أخيه الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، تتضمن دعوته للمشاركة فى القمة العالمية للمناخ COP28، المقرر أن تنعقد بمدينة دبى فى شهر ديسمبر المقبل، مع تأكيد حرص الإمارات تعزيز التعاون المشترك بين البلدين والاستفادة من التجربة المصرية فى هذا الإطار، خاصةً فى ظل نجاح مصر فى استضافة القمة السابقة COP27 بشرم الشيخ على نحو نال تقدير العالم، وكذلك ما نجحت الرئاسة المصرية للقمة فى تحقيقه من نتائج إيجابية فى العمل المناخى الدولى.

من جانبه، طلب الرئيس نقل تحياته إلى أخيه الشيخ محمد بن زايد، مؤكداً ثقة مصر فى قيادة الإمارات لقمة المناخ المقبلة فى ضوء القدرات الإماراتية المشهود لها بالتميز، ومؤكداً كذلك الحرص المتبادل على تعظيم التعاون ونقل الخبرات المصرية فى هذا الصدد، لاسيما فى ظل خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية، وذلك لضمان خروج القمة بنتائج إيجابية فى صالح دعم عمل المناخ الدولى بكافة مكوناته، وكذا مراعاة الشواغل ذات الصلة للدول النامية والأفريقية.