تعيين الدكتور وائل عمران مساعدًا للمدير التنفيذي لشئون التشغيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أبريل 2023 02:23 مساءً - أصدر الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، قرارًا بتكليف الدكتور وائل عمران، للعمل مساعدًا للمدير التنفيذي لشئون التشغيل، إلى جانب استمرار عمله كمديرًا عامًا للإدارة العامة للشئون الإدارية ومشرفًا عامًا على شئون الإمداد بالهيئة.

وقد تخرج الدكتور وائل عمران، في كلية الصيدلة جامعة الأزهر عام 2000، وحاصل على بكالوريوس العلوم الصيدلية، كما حصل على دبلوم إدارة الجودة الشاملة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2006، والدبلوم المهني فى الممارسة الصيدلانية من جامعة كامبردج بإنجلترا عام 2010، والزمالة المصرية لإدارة المنشآت الصحية عام 2016، وذلك علاوة على أنه ملتحق حاليًا بدراسة الماجستير المهني لإدارة سلاسل الإمداد بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وقد شغِّل الدكتور وائل عمران، عدة مناصب في مجال الصحة، أبرزها:-

- مساعد مدير المستشفى السعودي الألماني، فرع صنعاء، خلال الفترة من عام 2017 وحتى 2020.

- مساعد مدير معهد ناصر للبحوث والعلاج، وعضو مجلس إدارة المعهد، خلال الفترة من عام 2010 وحتى 2017.

- نائب مدير مستشفى الهرم، ومديرًا للصيدلة بالمستشفى، خلال الفترة من 2009 وحتى 2010.

- مدير عام الشئون الإدارية والمشرف العام على شئون الإمداد بالهيئة العامة للرعاية الصحية منذ إبريل 2020، وحتى الآن.

- إلى أن شغِّل منصب مساعد المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية لشئون التشغيل في إبريل 2023.