رئيس قبرص: نثمن جهود السيسى لإعادة دور مصر الريادى

جدة - نرمين السيد - وقال خلال حوار أجرته قناة "القاهرة الإخبارية": "أعرف الرئيس السيسى منذ سنوات، منذ أن كنت متحدثا باسم الرئاسة ثم وزيرا للخارجية، والتقيت به عدة مرات، ولا يخفى على أحد الجهود المضنية والمستمرة التى يقوم بها، فى مصر وخارجها".

وتابع: "كذلك هناك إصلاحات غير مسبوقة لصالح الشعب، وإعادته دور مصر الريادى والمحورى ودوره البارز فى حل خلافات دول المنطقة، وفى المستقبل نتطلع إلى إنشاء الأمانة الدائمة للآلية الثلاثية التى تضم مصر وقبرص واليونان، واستضافت قبرص القمة الثلاثية لآلية التعاون الثلاثى 3 مرات، ومنذ عام 2014 عقدت 9 مؤتمرات قمة وأقيمت بشكل دورى على أساس ثابت ونحن نمضى قدما فى إنشاء الأمانة العامة للآلية الثلاثية".