الرئيس القبرصى لـ«القاهرة الإخبارية»: مصر حليفنا الحيوى وشريكنا فى المنطقة

جدة - نرمين السيد - وقال خلال حوار أجرته معه قناة «القاهرة الإخبارية»: «نؤكد للشعب المصرى الأهمية التى نوليها لزيادة تعزيز علاقاتنا والتأكيد على أن قبرص تعتبر مصر حليفها الحيوى، وشريكها الاستراتيجى فى المنطقة».

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