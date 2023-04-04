وزيرة الهجرة: مصر من أكبر الدول المؤثرة فى صناعة القرار العالمى (صور)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء السفيرة سها جندى، بدفعة الدبلوماسيين الجدد بمقر المعهد الدبلوماسى، فى إطار تعريفهم بجهود الدولة فى ملفات الهجرة وما تقدمه الوزارة فى مختلف الملفات، وذلك ضمن فعاليات البرنامج التدريبى 55 للملحقين الدبلوماسيين بحضور السفير وليد حجاج، مدير معهد الدراسات الدبلوماسية، و38 ملحقا دبلوماسيا.



وقالت وزيرة الهجرة للملحقين الدبلوماسيين:"إن مصر دولة عظيمة دبلوماسيا، ولها تاريخ مشرف، إذ تعد من أكبر الدول المؤثرة فى صناعة القرار العالمى، وأنه ينبغى أن تنبع شخصياتهم من هذه الحضارة والتاريخ، وأن بلدنا لها قوة وريادة مستحقة، ونسعى على كل المحاور لإعادة هذه الريادة، رغم الكوارث العالمية والأزمات المتلاحقة، ومن بينها الأزمة الاقتصادية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية".

وأكدت وزيرة الهجرة، فى كلمتها، أن الخارجية المصرية مدرسة للدبلوماسية، وفيها تخرج قامات مصرية عريقة، معربة عن تهنئتها للملحقين الجدد باختيارهم لتمثيل مصر، ومشددة على أن على عاتقهم مهمات كبيرة، منذ لحظة اختيارهم.



وأوضحت وزيرة الهجرة أن وزارة الخارحية المصرية من أقدم وأهم المؤسسات فى مصر، وهى ذاكرة الدولة المصرية منذ أيام الملكة حتشبسوت حتى الآن، منوهة بأن سفراءنا بالخارج هم صوت مصر وخط الدفاع الأول فى مختلف المحافل، مذكرة بأنها حرصت على أن يكون أول لقاء لها فى منصبها ب وزير الخارجية سامح شكرى، حيث أننا نتعاون جميعا لصالح أبنائنا بالخارج، ولتحقيق المصالح المصرية وربط أولادنا بالوطن.

وأضافت أن وزارة الهجرة مسؤولة عن نحو 14 مليون مصرى بالخارج، وهو ملف مهم من ملفات الأمن القومى، على اختلافهم، مؤكدة حرص القيادة السياسية على تعظيم الاهتمام بالمصريين بالخارج فى الجمهورية الجديدة، وربطهم بالوطن.

ولفتت السفيرة سها جندى، الى حرصها على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمصريين بالخارج انطلاقا من رؤية الوزارة التى تهدف إلى تعزير ارتباط المصريين بالخارج بالوطن والحفاظ على الهوية الوطنية، مع تقديم الدعم وحماية مصالح المصريين بالخارج وحل مشكلاتهم بكافة الوسائل.

وفى السياق ذاته، أشارت وزيرة الهجرة إلى جهود التواصل مع الجاليات المصرية بالخارج، مثمنة جهود وزارة الخارجية من سفراء وقناصل، والتعاون لحل مشكلات المصريين بالخارج، مؤكدة أن هناك لقاءات بشكل دورى، تتم مع جاليات مصر حول العالم، ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، للوقوف على مقترحاتهم وآرائهم، ومعرفة ما يتطلعون إلى تحقيقه.



وتحدثت وزيرة الهجرة عن عدد من المحفزات التى قدمتها الوزارة للمصريين بالخارج، منذ توليها حقيبة وزارة الهجرة منذ أغسطس 2022، حتى الآن، بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، ومن بينها تنفيذ توصيات مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، سواء فيما يتعلق بالإسكان أو الطيران أو الاستثمار أو المالية أو التعليم وغيرهم من المميزات والمحفزات المقدمة للمصريين بالخارج فى الشهادات البنكية والعوائد المتميزة.

وتناولت السفيرة سها جندى، جهود تقديم تيسيرات ضمن مبادرة "استيراد سيارات المصريين بالخارج"، لأول مرة فى التاريخ، ليتمكن المصريون بالخارج من الاستفادة من المبادرة، بتخفيضات غير مسبوقة، والاستفادة من حزمة إعفاءات متميزة.

واستعرضت جهود إنشاء شركة لاستثمارات المصريين بالخارج، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء على هذه التوصية، وتوجيهه بالبدء فى التنفيذ، ومن ثم جاءت مختلف الجهود من لقاءات المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالخارج، حتى تم تسمية مجلس الإدارة، بجانب جهود التنسيق لجذب استثمارات المصريين بالخارج وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة فى جهود التنمية المستدامة فى مختلف المجالات، مضيفة أن الوزارة أطلقت حملة "مستثمرو مصر بالخارج يجيبون: لماذا نستثمر فى مصر؟"، والتى توضح ما تمتاز به مصر من بيئة جاذبة للاستثمارات فى مختلف المجالات، كونها واحدة من أكبر الأسواق، مع ما تمتاز به من بنية تحتية قوية وخريطة استثمار صناعى توضح كل الفرص والمجالات التى يمكن الاستثمار فيها.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أننا بصدد إطلاق تطبيق إليكترونى متخصص، يضم كافة المحفزات والمميزات المقدمة للمصريين بالخارج بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لضمان تحقيق أقصى استفادة لمواطنينا.

وأكدت وزيرة الهجرة أن الشباب المصرى يبعث على الفخر فى كل المحافل، معربة عن ثقتها فى الشخصية المصرية التى تستطيع إثبات جدارتها والعمل لصالح الوطن، منوهة بجهود شباب الباحثين المصريين بالخارج، حيث شارك 6 منهم فى فعاليات مؤتمر المناخ "COP27"، فى حلقة نقاشية عن الحد من الانبعاثات الكربونية وقضايا التغير المناخى، لافتة إلى العمل على تكوين مجلس للباحثين يضم شباب الباحثين المصريين فى الخارج للمشاركة بالرأى فى القضايا الهامة المعروضة عليهم من قبل الدولة، كل حسب تخصصه.

وتابعت السفيرة سها جندى الحديث عن جهود التواصل مع المصريين بالخارج، سواء الزيارات الخارجية أو اللقاءات الافتراضية، أو تلقى المقترحات والاستفسارات والشكاوى عبر منصات التواصل الاجتماعى، لتحقيق أكبر عدد من المحفزات التى تربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، بجانب تفعيل غرف عمليات أثناء الأزمات؛ للتواصل المستمر والفعال مع المصريين بالخارج، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ القرارات المناسبة التى تضمن سلامة أبنائنا، ومن بينها الأزمة الروسية الأوكرانية وكذلك وباء كورونا المستجد، وغيرهم.

وحول جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الإيجابية، أشارت وزيرة الهجرة إلى المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، بجانب تأهيل وتدريب الشباب خاصة من المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة وفقا لاحتياجات سوق العمل الأوروبية والمحلية،وتوفير حياة كريمة للمواطنين، بجانب دعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، من خلال الترويج عن طريق الحملات الإعلامية، والتواصل مع رموز الجاليات بدول المهجر ترويجا لأهدافها وجمع التبرعات النقدية والعينية والتى شارك فيها المهاجرين بالولايات المتحدة وكندا، حيث تم إطلاق حملة تبرعات من المصريين المقيمين بأمريكا جمعت أكثر من 6 ملايين جنيه مساهمات من أبناء مصر الأوفياء بالولايات المتحدة الأمريكية لصالح مشروع حياة كريمة وتحسين جودة الحياة للمواطن المصرى بالمناطق الأكثر احتياجا.

كما تحدثت الوزيرة عن جهود توفير برامج تدريبية مكثفة بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية المحلية والدولية ومن بينها المركز المصرى الألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج من منطلق كون مصر شريك أساسى لألمانيا، وتوفير خدمات: التأهيل الوظيفى، دورات تدريبية، وتقديم مهارات مؤهلة لسوق العمل، دورات حول كيفية بداية مشروع خاص، بجانب تقديم الاستشارات اللازمة لهم وتدريبهم على اللغة والثقافة الألمانية لمواءمة متطلبات سوق العمل الألمانى، كذلك تنفيذ برنامج "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال فى شمال أفريقيا (THAMM).

وأكدت وزيرة الهجرة أن هذه التجربة الناجحة باتت العديد من الدول تطالب بمحاكاتها من خلال مشروعات مثيلة مع مصر، بحيث يمكن للمجتمعات الغربية والأوروبية الاستفادة من العمالة المدربة، للتغلب على ارتفاع نسبة الشيخوخة فى عدد من المجتمعات الغربية، ما يجعل تلك المجتمعات فى حاجة مستمرة للعمالة؛ حيث يعتبرون مصر من أفضل الدول المصدرة للعمالة، وهو ما تحرص وزارة الهجرة عليه لتوفير فرص عمل عادلة وآمنة للشباب فى العديد من الدول.

ولفتت إلى قصص النجاح فى المركز المصرى الألمانى للتوظيف والهجرة، ومختلف الأنشطة والتدريبات، وهو ما يتم بالتعاون ما بين وزارة الهجرة والحكومة الألمانية، وتعمل وزارة الهجرة حاليا على توسعة التجربة لتشمل التعاون مع دول أخرى، وتغطية احتياجات الأسواق التى تسعى لاجتذاب العمالة المصرية الماهرة والمدربة.

و أشارت إلى جهود ربط أبناء الجيلين الثانى والثالث بالوطن، حيث نظمت الوزارة أكثر من 25 ملتقى وتنظيم زيارة لمختلف المشروعات القومية وما تقوم به مصر من مشروعات قومية كبرى ونهضة حقيقية فى مختلف المجالات، وكذلك نظمنا المبادرة الرئاسية "اتكلم عربى" فى مرحلتيها الأولى والثانية، والتى حملت عنوان "جذورنا المصرية" بتعريف أبنائنا بالخارج بحضارتنا وتاريخنا وعراقة هذا الوطن منذ فجر التاريخ، ليحكى عن بلده بفخر واعتزاز، انطلاقا من تعريفه بما تضمه مصر من حضارات تعايشت على أرضها، ومعالم بارزة منذ آلاف السنين وغيرها من التراث المصرى الأصيل الذى لا يقدر بثمن.

وأكدت "جندى" جهود دعم الشباب من الجيل الثانى والثالث، وتوفير فعاليات تدريبية لتعريفهم بقضايا الأمن القومى، وما تقوم به مصر من جهود ضخمة فى البنية التحتية، بجانب زيارة المعالم الدينية مثل الأزهر الشريف والكنيسة المصرية وغيرهم، مشيرة إلى مشاركة الوزارة فى ملتقى لوجوس الثالث للشباب الأقباط فى الخارج، والذى عقد فى مصر من 20 إلى 27 أغسطس 2022، تحت رعاية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والذى حظى لأول مرة بلقاء مجموعة الشباب مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مقر المجلس بمدينة العلمين، وبحضور قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

و عن الدور المصرى فى أفريقيا، لفتت إلى اتفاقية التجارة الحرة مع أفريقيا، واتفاقية الكوميسا، وفتح الباب للتبادل التجارى والثقافى بين مصر والأشقاء فى أفريقيا، ضمن أجندة أفريقيا 2063، لتعظيم الاستفادة المتبادلة وتحقيق المنافع لمصر والأشقاء، على حد سواء.

وأشادت وزيرة الهجرة بجهود الدولة المصرية فى تمكين المرأة حيث تعد الدفعة الحديثة من الملحقين الدبلوماسيين بالمعهد الدبلوماسى "55"، هى الدفعة التى تضم عددا أكبر من الفتيات، وذلك يحدث لأول مرة، مؤكدة أن مصر حريصة على منح الفتيات والسيدات الفرصة فى المناصب والمحافل، سواء فى الوزارات أو التمثيل البرلمانى أو النيابة والقضاء وغيرهم من المجالات البارزة، لتؤكد الجمهورية الجديدة على قيم المساواة.

و ردا على أسئلة الملحقين الدبلوماسيين، شرحت وزيرة الهجرة جهود إنشاء المجلس الاستشارى لشباب المصريين بالخارج، حيث بزغت الفكرة ضمن اختيارنا 6 باحثين من بين 200 متقدم للمشاركة فى مؤتمر المناخ، مؤكدة " لدينا كنوز فى الخارج، ولذلك حرصنا على الاستفادة من هذه العقول الواعدة وربطهم بالعلماء والخبراء لاكتساب المزيد من المعرفة ونقل الخبرة إلى الوطن، بجانب جهود تمكين الشباب فى الجمهورية الجديدة".

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أننا حريصون على اجتذاب العقول المتخصصة فى أحدث المجالات، ونقلها إلى مصر بعمل "مركز إبداع" يضم كل العقول البحثية، متابعة الرد على أسئلة الملحقين الدبلوماسيين، حيث استعرضت أهمية "شركة المصريين بالخارج للاستثمار"، ومبادرة "لماذا نستثمر فى مصر" والتى تنقل رسائل الخبراء فى عالم المال والأعمال من المصريين بالخارج وتوضح مزايا الاستثمار فى مصر.

واستعرضت الوزيرة دور مركز وزارة الهجرة للحوار "ميدسى" للتدخل السريع فى كثير من الأزمات الإنسانية، فى روسيا وأوكرانيا وتركيا، وحل ما يترتب على ذلك من مشكلات استكمال الدراسة أو عودة العالقين، بجانب مساعدة الحالات الإنسانية، وضمان أمن وسلامة أبنائنا فى مناطق الخطر، بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية.

وحول هجرة العقول، ردت السفيرة سها جندى، "أن التجربة تؤكد أن الهجرة دائما لها جوانب إيجابية أكبر، سواء فى التحويلات وإنعاش الاقتصاد، أو فى اكتساب المعارف ونقل الخبرات وتوطين الصناعات فى مصر وغيرها من النتائج ولذلك فنحن لا نمانع فى الهجرة الآمنة، ومصر منذ القدم دولة مستقبلة ومصدرة للهجرة، ونعتبر الهجرة حقا لأى مواطن، وفى الخارج لدينا خبرات فى مختلف المجالات، لا يتأخرون لحظة عن تلبية نداء الوطن وتبادل الخبرات مع العلماء والخبراء المصريين بالداخل."

وقال السفير وليد حجاج، مدير معهد الدراسات الدبلوماسية، إن وزارة الهجرة من الوزارات المحورية لخدمة ملايين المصريين بالخارج، حول العالم، بجانب ربطهم بالوطن وتوظيف خبراتهم وقدراتهم لتحقيق أهداف الدولة المصرية، مشيدا بجهود الوزارة فى مختلف الملفات، ما يؤتى ثماره ويحقق الاستفادة من الخبراء والعلماء النابغين فى مختلف المجالات، بجانب مد جسور الثقة مع مختلف الفئات من المصريين بالخارج، بالتعاون مع سفراء مصر حول العالم.

وثمن السفير وليد حجاج، مبادرات وزارة الهجرة للتيسير على المصريين بالخارج، وتعزيز جهود رعاية الدولة لهم، ومتابعة مختلف الملفات بدبلوماسية وحكمة، بجانب التواصل مع مختلف الجاليات المصرية حول العالم، وربطهم بالوطن.