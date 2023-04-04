«فى مريض ميقدرش يستنى».. رابط التسجيل بـ«إنهاء قوائم الانتظار»

جدة - نرمين السيد - وأوضحت فى منشور عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أنه يمكن التسجل فى المبادرة عبر زيارة موقعها الإلكترونى من خلال الرابط التالى: http://wlms.smcegy.com/WLMSOnline/Online.

وتابعت: "فى مريض ميقدرش يستنى دوره فى العلاج، علشان كدة مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار بتقدمله عمليات جراحية عاجلة فى 14 تخصصا طبيا، وتحت رعاية أطقم طبية متخصصة".

فى سياق متصل قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى وضع ملف الصحة على رأس أولويات الدولة المصرية، سواء فى مجال الإنفاق أو الاهتمام، منوهًا إلى أن الدولة أصبحت الآن تستهدف حياة صحية جيدة للمواطن.

وأضاف عبدالغفار أنه تم إجراء مليون و600 ألف تدخل جراحى، وذلك ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.

وذكر أن الوزارة تابعت أكثر من 26 ألفا و555 حالة بعد إجراء العمليات، للتأكد من جودة الخدمة المقدمة للمرضى، وذلك خلال الفترة من يناير 2023 إلى منتصف شهر مارس الجارى، بالإضافة إلى استقبال 90 ألفا و991 اتصالا من مرضى قوائم الانتظار، خلال نفس الفترة، عبر الخط الساخن المخصص للمبادرة.

وقال «عبدالغفار» إن المبادرة تشمل جراحات (القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر المخية، قسطرة القلب، المخ والأعصاب، زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة)، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مضيفا أن المرضى يتم توزيعهم مركزياً على المستشفيات التابعة للمبادرة، لضمان حصولهم على الخدمة الطبية بأقصى سرعة ممكنة.