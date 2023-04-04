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ورشة عمل ” تدريب الأطقم الطبية بعيادات واحة بمستشفيات الأمانة العامة للصحة...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أبريل 2023 01:26 مساءً - عقدت اللجنة الوطنية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في إطار مشروع مكافحة الاتجار بالبشر في مصر، دورة تدريبية للأطقم الطبية بعيادات واحة بمستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان ، حول طبيعة و اختصاصات اللجنة الوطنية التنسيقية والدور المنوط لها في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر ، وكذلك التعريف بآلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر والجهات الفاعلة في الآلية، الى جانب التعريف بدور عيادات واحة من خلال آلية الإحالة الوطنية لضحايا جريمة الاتجار بالبشر وكيفية التنسيق مع الجهات الوطنية، وما هي الخدمات التي تقدمها مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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