تحرير15محضر للمخابز البلدية المخالفة خلال حملة تموينية بدير مواس بالمنيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أبريل 2023 01:26 مساءً - تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ،تواصل الوحدات المحلية تكثيف الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية ،وذلك بهدف إحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق والسلع والمواد الغذائية ، والتأكد من مدي صلاحيتها للاستهلاك ، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

وفى ذلك السياق ، قال عامر طه رئيس مركز ومدينة بدير مواس ، إن الوحدة المحلية نفذت حملة تفتيشية على عدد من المخابز البلدية والمحال التجارية بقري بني حرام التابعة للمركز، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 15 مخالفة تموينية جاءت ما بين ( نقص وزن ـ إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات)، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد رئيس المركز على استمرار الحملات وتشديد الرقابة على المخابز والمنشآت بالمدينة والقرى التابعة لها ، لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية المقررة لإنتاج الخبز ، والحد من ارتفاع الاسعار ومحاربة الاحتكار ،والتأكد من توافر السلع والمنتجات .