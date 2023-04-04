تعيين اللواء مهندس هشام شندي مساعدًا للمدير التنفيذي للصحة الإلكترونية والطب الإتصالي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أبريل 2023 01:26 مساءً - أصدر الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، قرارًا بتكليف اللواء مهندس هشام شندي، للعمل مساعدًا للمدير التنفيذي للصحة الإلكترونية والطب الإتصالي، إلى جانب استمرار عمله كمديرًا عامًا للإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالهيئة.

وقد تخرج اللواء مهندس هشام شندي في الكلية الفنية العسكرية عام 1988، وحاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية، وبكالورويوس الهندسة تخصص حاسبات.

ويمتلك خبرة أكثر 30 عام في مجال نظم المعلومات بالقوات المسلحة، وترقى إلى رتبة لواء مهندس بالقوات المسلحة عام 2017.

وقد شغِّل اللواء مهندس هشام شندي، عدة مناصب، أبرزها:-

-نائب مدير إدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة لنظم المعلومات والأمن السيبراني.

- مدير معهد النظم والمعلومات للقوات المسلحة.

- نائب مدير معهد النظم والمعلومات للقوات المسلحة.

- مدير فرع نظم التحريات العسكرية الإلكترونية من عام 2006 إلى 2009.

- ملحق عسكري بدولة باراجواي.

- تمثيل عسكري عن جمهورية مصر العربية في دولة التشيك.

- رئيس فرع نظم المعلومات بالأمانة العامة لوزارة الدفاع.

- مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالهيئة العامة للرعاية الصحية منذ عام 2020، وحتى الآن.

- إلى أن شغِّل منصب مساعد المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية للصحة الإلكترونية والطب الإتصالي في إبريل 2023.