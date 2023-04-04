التضامن تستعرض تجربة مصر فى دعم المرأة

جدة - نرمين السيد - شاركت وزارة التضامن الاجتماعى فى ورشة عمل نظمتها منظمة العمل الدولية بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة عن استجابة السياسات الاقتصادية لمواجهة آثار جائحة كوفيد - 19 وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل وتجارب الدول المختلفة فى هذا المجال والتى عقدت فى مقر المنظمة فى جنيف، بسويسرا.





وضم الفريق المصرى مجموعة من الخبراء والمسؤولين الحكوميين مكون من دكتور مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشبكات الحماية والأمان الاجتماعى، والدكتورة ريهام رزق رئيس وحدة النمذجة والتنبؤات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وداليا فؤاد رئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية، وممثل عن اتحاد الصناعات المصرية، ونائب ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالقاهرة، وممثل عن اتحاد العمال المصرى، واستشارى هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مجال اقتصاديات الرعاية والتوظيف.

تأتى مشاركة وزارة التضامن الاجتماعى فى إطار البرنامج المشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية الخاص بتحفيز التوظيف اللائق للمرأة من خلال سياسات النمو الاحتوائى والاستثمار فى قطاع الرعاية.

وعرض الوفد المصرى جهود الحكومة المصرية فى تحفيز الاستثمار فى اقتصاد الرعاية، وإصلاح البيئة التشريعية للاستثمار فى اقتصاديات الرعاية من أهمها إصلاح قانون التأمينات والمعاشات الذى يقدم تغطية تأمينية لكل العاملين والعاملات فى قطاع الرعاية من القطاع الخاص، ومد منظومة التأمين الصحى الشامل لهم، بالإضافة إلى سد الفجوة فى مزايا الأمومة المقدمة للعاملات فى القطاع الخاص بحيث تتساوى مع العاملين بالقطاع الحكومى، فضلا عن تفعيل المواد الخاصة بإنشاء الحضانات فى القطاع الخاص فى قانون العمل المصرى حيث يلزم القانون صاحب العمل الذى يوظف 100 عاملة بإنشاء حضانة فى مكان العمل لرعاية أطفالهن.

كما عرض الوفد المصرى أيضا حزمة التسهيلات والحوافز التى يقدمها قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر للاستثمار فى قطاع الرعاية، وجهود وزارة التضامن الاجتماعى لتحقيق التمكين الاقتصادى للسيدات، بالإضافة إلى استعراض خطة وزارة التضامن الاجتماعى للتوسع فى إقامة مراكز دعم المرأة العاملة وتطويرها والبالغة 44 مركزا تنتشر فى 22 محافظة على مستوى الجمهورية لتقديم الخدمات المختلفة للتخفيف من عبء خدمات الرعاية المنزلية التى تقع على عاتق المرأة بشكل أساسى، بجانب الانتهاء من تدريب نحو 600 سيدة من 8 محافظات للعمل فى مجال المعاونة المنزلية، وكذا إتاحة تمويل ميسر للراغبين فى الاستثمار بمجال الحضانات التى تستهدف الأطفال من سن يوم حتى 4 سنوات ضمن البرنامج القومى لرعاية الطفولة المبكرة.

وشهدت الورشة استعراض تحليل لسوق العمل فى الدول المشاركة والتحديات التى تعوق زيادة مشاركة المرأة فى سوق العمل، بجانب استعراض برامج الحماية الاجتماعية للمرأة ودور الحماية الاجتماعية فى دعم المرأة للاستجابة للطوارئ، وماهية تدخلات الحماية الاجتماعية المتاحة للمرأة فى الدول المشاركة، وتحديد فجوات الحماية الاجتماعية والاحتياجات المستقبلية.

كما استعرضت أيضا الأداة التى تم تطويرها من قبل منظمة العمل الدولية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لتقييم تحفيز الحزم المالية من منظور المساواة بين الجنسين، وتأثير جائحة كورونا على توظيف المرأة وخطط التعافى الاقتصادى.