الرئيس القبرصى لـ«القاهرة الإخبارية»: أتطلع للقاء صديقى عبدالفتاح السيسى

جدة - نرمين السيد - وقال خلال حوار أجرته قناة "القاهرة الإخبارية": "أتطلع إلى لقاء صديقى الرئيس عبدالفتاح السيسى. وزيارة مصر مهمة جدا وهى الثانية لى للخارج بعد زيارتى لليونان، وهذا ليس مصادفة بل له رمزيته المهمة". وأكد أن المباحثات سوف تتضمن عدة مواضيع مهمة جدا حول العلاقات الثنائية، والتى وصفها بالممتازة، والتى يسعى لدعمها أكثر وأكثر، خصوصا فى مجالات الطاقة والسياحة والدفاع والأمن، كما أن الأحداث ستقودنا لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية.

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