التعليم العالى: جامعة بنها تشهد تطورا ملحوظا فى التصنيفات الدولية

جدة - نرمين السيد - وأشار فى بيان صحفى، إلى المشاركة الفعالة للمستشفيات الجامعية فى خدمة المواطنين والرعاية الطبية والقوافل الطبية، وتقديم خدمات طبية مُتعددة التخصصات، وكذا تقديم العديد من الجهود لتطوير منظومة الصحة فى مصر، وتطوير القدرات البشرية للعاملين فى القطاع الصحى.

وشدد الوزير على دعم الوزارة للجامعات الحكومية فى تطوير المسارات الأكاديمية، لاسيما النشر العلمى، ودور ذلك فى الارتقاء بالتصنيفات الدولية للجامعات المصرية.

وفى هذا الإطار قدم جمال سوسة رئيس جامعة بنها، تقريرًا يفند نجاح الجامعة فى تحقيق تطورًا فى المحاور التنموية سواء على المستوى الأكاديمى أو المستوى المجتمعى، مشيرًا إلى أن خدمة المجتمع من أهم وظائف الجامعة فى الوقت الراهن؛ لأهميتها فى تنمية القدرة على المشاركة والإسهام فى بناء المجتمع وحل مشكلاته، وربط البحث العلمى باحتياجات قطاعات الإنتاج والخدمات.

وأشار رئيس جامعة بنها إلى مشاركة الجامعة فى مسار محو الأمية، حيث نجحت الجامعة فى تسجيل 3344 مواطناً من أجل محو أميتهم، شارك منهم 2996 مواطناً، ونجح منهم 2616 مواطنًا، مضيفاً أهمية استغلال إمكانات الجامعة والاستفادة من قدراتها فى محو الأمية وتعليم الكبار، مشيرًا إلى ضرورة متابعة تنفيذ خطة الدولة لإعلان "مصر بلا أمية" تحقيقاً لأهداف خطة التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

كما نظمت الجامعة معرضاً خيرياً للملابس كصورة من صور الدعم والتكافل التى تنظمها الجامعة انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية، وكذلك تنظيم المهرجان الكشفى العشرين لجوالى الجامعة، تحت شعار "معاً نلتقى لنرتقى"، فضلاً عن تنظيم زيارة لطلاب الجامعة لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، بالإضافة إلى المشاركة فى ملتقى الصداقة الدولى بالمنصورة، وكذا افتتاح معرض مقتنيات الفن القبطى لطلاب كلية التربية النوعية، والمشاركة فى فعاليات ندوة "التغيرات المناخية- التحديات العالمية".

ومن ناحية أخرى، حقق قطاع الدراسات العليا بالجامعة نجاحات غير مسبوقة، ففى إطار دعم ومساندة الإنتاج الفكرى المنشور لأعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها والناتج عن التعاون الدولى بين الجامعة وغيرها من الجامعات حول العالم، تمكن أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة من نشر عدد 1726 بحثاً علمياً بالمجلات المصنفة دولياً خلال عام 2022، كما تم اختيار 12 باحثاً من جامعة بنها ضمن أفضل 2٪ من الباحثين على مستوى العالم طبقًا لدراسة جامعة ستانفورد 2022 وفقاً لعدد الاستشهادات.

كما بدأت حاضنة جامعة بنها للتكنولوجيا الحيوية إجراءات احتضان 5 شركات ناشئة بدورة الاحتضان الأولى بناء على تقرير اللجنة الاستشارية التى قامت بتقييم واختيار المقترحات التى قدمها المبتكرين ورواد الأعمال للحاضنة فى عدة تخصصات.

وفى مجال التصنيف الدولى، حققت جامعة بنها تقدماً ملحوظاً على مستوى التصنيفات الدولية للجامعات، جاءت على النحو التالى:

حققت الجامعة المركز 1723 عالمياً بين 20 ألف جامعة مشاركة فى التصنيف الدولى للجامعات CWUR.

احتلت الجامعة المركز الثالث محلياً والمركز (601-800) عالميًا فى تصنيف التايمز البريطانى.

حققت الجامعة المركز الثامن محلياً والمركز 350 عالمياً فى تصنيف التايمز لمؤسسات التعليم العالى فى دول الاقتصاديات الناشئة.

حققت الجامعة المركز 7 محليًا والمركز (301-350) عالمياً فى تصنيف التايمز للجامعات الشابة.

احتلت جامعة بنها الترتيب 12 محليًا، والـ 36 على مستوى الجامعات الإفريقية، والـ 943 عالمياً فى تصنيف US News الأمريكى.

احتلت الجامعة المركز 1225 بين أكثر من 31 ألف جامعة حول العالم فى تصنيف ويبومتريكس الإسبانى.

جاءت جامعة بنها بالمركز 943 من إجمالى 3000 جامعة عالمية فى تصنيف الأداء الأكاديمى للجامعات.

كما حصلت العديد من الكليات والبرامج بالجامعة على التأهيل والاعتماد، فقد حصلت كلية التربية على الاعتماد البرامجى لـ 3 برامج من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وتم تجديد الاعتماد لكليات: (التمريض، الطب، الهندسة).

وشاركت جامعة بنها فى المبادرات الرئاسية، مثل: مبادرة حياة كريمة من خلال تنظيم مجموعة من القوافل الطبية والرياضية والزراعية والتوعوية التثقيفية، ودعم الأسر بالمشروعات الصغيرة، وكذلك المشاركة فى مبادرة مودة التى تهدف إلى وحدة الأسرة المصرية، وتوعية الشباب المقبلين على الزواج للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، والعمل على الحد من التفكك الأسرى للوصول لحياة أسرية مستقرة.

كما شاركت الجامعة فى مبادرة 100 مليون صحة من خلال إطلاق مجموعة متنوعة من القوافل الطبية بقرى محافظة القليوبية.

وقامت جامعة بنها بتطوير مستشفيات الجامعة من خلال أعمال توسعة وتحديث الأجهزة الطبية؛ لتقديم خدمة طبية مميزة، حيث تم تجديد وتوسعة أقسام الاستقبالات والطوارئ كمرحلة أولى بتكلفة 2 مليون وستمائة ألف جنيه، وتجديد وإحلال وحدة عناية القلب لاستيعاب 9 أسرة بتكلفة مليون و800 ألف جنيه، إضافة إلى إنجاز أعمال التطوير لأقسام المستشفيات الجامعية.