محافظ كفر الشيخ يثمن دور وزارة الأوقاف فى دعم الأسر الأولى بالرعاية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال حضوره، اليوم، تسليم 2500 شنطة رمضانية من وزارة الأوقاف لمديرية التضامن الاجتماعى، وهى الدفعة الخامسة التى خصصتها الوزارة لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة بقرى ومدن المحافظة، ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأكد المحافظ - فى تصريح - أن ذلك يأتى فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية، وفى إطار استعدادات وزارة الأوقاف لشهر رمضان المبارك، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، ولوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة لتوفير المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية.

وكان وزير الأوقاف قد قال إنه سيتم توفير هذه السلع الغذائية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وسيتم التوزيع بالتعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، فضلا عن كميات اللحوم التى ستكثف وزارة الأوقاف توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك.