وزير الصحة: ملف السكان وتنظيم الأسرة على رأس أولويات العمل

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بوضع ملف السكان وتنظيم الأسرة على رأس أولويات العمل لكل مديرى مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، وتكثيف التعاون بين كل المعنيين من قيادات الوزارة لرفع معدلات الأداء للوصول إلى النتائج المستهدفة من استخدام وسائل تنظيم الأسرة ورفع الوعى المجتمعى لدى المستهدفين.





جاء ذلك خلال اجتماعه الأسبوعى، مع كل قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، وبمشاركة جميع وكلاء الوزارة بالمحافظات، لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات لتذليلها، لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى.

واستهل الوزير الاجتماع بتوجيه الشكر لقيادات الوزارة ومديرى مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، على التعاون المثمر فيما بينهم خلال الفترة الماضية والمرور على كل المنشآت الصحية بصفة دورية بالمحافظات لمتابعة العمل على أرض الواقع والتأكد من تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة، لافتاً إلى استمرار المرور الدورى على المنشآت الصحية وفقاً لآليات عمل محددة ومستدامة، لما يحققه من مردود إيجابى على مستويات الأداء وترددات المرضى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير حرص على الاستماع لآراء مديرى مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات حول التحديات والمعوقات التى تواجه المنظومة الصحية بكل محافظة، موجهاً بسرعة العمل على حلها، لضمان استدامة الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، فضلاً عن العمل على حل كل التحديات التى تواجه الفرق الطبية من العاملين بالمنشآت الصحية.

وأضاف عبدالغفار إلى اطلاع الوزير على التقارير الخاصة بمعدلات الأداء الخاصة بتوفير وتقديم وسائل تنظيم الأسرة بالمستشفيات فى مختلف محافظات الجمهورية خلال الفترة من شهر يناير وحتى شهر مارس لعام 2023، حيث اطلع فى هذا الشأن على إنجازات (مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، المستشفيات التعليمية، المستشفيات التابعة لهيئة التأمين الصحى، مستشفيات المؤسسة العلاجية، المستشفيات الجامعية)، مشدداً على تطوير الأداء ضمن منظومة العمل.

ولفت عبدالغفار إلى أن الوزير اطلع خلال الاجتماع على الخطة التنفيذية الخاصة بمحافظة البحر الأحمر لعام 2023، والتى تتضمن محاورها؛ تطوير العمل بـ(الخدمات الصحية العلاجية، إنهاء قوائم الانتظار، العيادات المسائية، القوى البشرية من الأطباء والصيادلة والتمريض، منظومة التدريب، القوافل العلاجية، تنظيم الأسرة، المبادرات الرئاسية، تطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية)، فضلاً عن زيادة أعدادة (أسرة الرعايات المركزة بالمستشفيات، أجهزة التنفس الصناعى، الرعايات المركزة للمبتسرين)، كما اطلع الوزير على معدلات الآداء ضمن منظومة الكشف الطبى عن بعد بالمحافظة والتى أشارت إلى تحقيق الغطية بنسبة 75% خلال عام 2022، فى 23 تخصص طبى، ومن المستهدف الوصول إلى 85% خلال عام 2023.

وتابع عبدالغفار أن الوزير وجه مديرى مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات بسرعة الانتهاء من وضع الخطط الطارئة لمواجهة الجوائح الصحية والأمراض والوبائيات، فضلاً عن إعداد خريطة متكاملة للتحرك من خلال هيئة الإسعاف المصرية، بما يضمن العمل ضمن أنظمة صحية قوية تتسم بالقدرة والاستعداد لمواجهة الجوائح.