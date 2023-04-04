قناة الناس ـ هل الرحمة تعنى تقبُّل الأذى؟ استشارى العلاقات يوضح

جدة - نرمين السيد - وأوضح الغرورى، خلال لقائه مع الداعية عمرو مهران، ببرنامج "احتياج"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن الإنسان قد يصبر على تقبل الأذى من شخص على أمل التراحم وإشباع هذا الاحتياج.
وأضاف أنه إذا توفر مصدر آخر للتراحم، سيقف الإنسان وقفة يقول فيها "كف أذاك عنى"، لكن طالما لديه احتياج للتراحم سيصبر على الأذى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قناة الناس ـ هل الرحمة تعنى تقبُّل الأذى؟ استشارى العلاقات يوضح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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