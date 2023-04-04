قناة الناس ـ هل الرحمة تعنى تقبُّل الأذى؟ استشارى العلاقات يوضح

جدة - نرمين السيد - وأوضح الغرورى، خلال لقائه مع الداعية عمرو مهران، ببرنامج "احتياج"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن الإنسان قد يصبر على تقبل الأذى من شخص على أمل التراحم وإشباع هذا الاحتياج.

وأضاف أنه إذا توفر مصدر آخر للتراحم، سيقف الإنسان وقفة يقول فيها "كف أذاك عنى"، لكن طالما لديه احتياج للتراحم سيصبر على الأذى.