مدبولى: الدولة مهتمة بالتوسع فى مشروعات التنمية الزراعية

جاء ذلك خلال اجتماعه لمتابعة الموقف التنفيذى لحصر وتصنيف التربة بالمناطق المستهدفة لتنفيذ مشروعات التنمية الزراعية، بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، والدكتور عبد الله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور محمد الشحات، المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء: "شهد الاجتماع استعراض الإجراءات التى تمر بها عمليات الحصر التصنيفى للتربة، بالتنسيق مع مختلف الجهات والوزارات المعنية، وتتضمن إجراء دراسات استكشافية للأراضى المستهدفة للتأكد مبدئياً من صلاحيتها للزراعة، والقيام بدراسات للوقوف على مدى توافر المياه ومصادرها، ومن ثم تحديد التراكيب المحصولية واختيار أساليب الزراعة والرى المناسبة، وصولاً للبدء فى تخطيط البنية التحتية من طرق وكهرباء واتصالات، وإقامة محطات معالجة المياه وحفر الآبار الجوفية ومد الترع وتحديد مسارات المياه والبنية الأساسية، مع تنفيذ عمليات الاستصلاح والتسوية وتجهيز الشبكات الداخلية تمهيداً للزراعة".
وأضاف السفير نادر سعد: "تم استعراض نتائج الدراسات الاستكشافية بالمناطق المستهدف التأكد من صلاحية التربة بها للاستغلال فى التنمية الزراعية، فى عدة مناطق بمحافظات: الوادى الجديد، وأسوان، وشمال سيناء، وغيرها، كما تم استعراض نتائج الدراسات التى قامت بها وزارة الموارد المائية والرى، بشأن توافر المياه الجوفية بهذه المناطق، وإمكانات الزراعة بها، لتحقيق خطط الدولة للتوسع فى استصلاح الأراضى الزراعية".
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