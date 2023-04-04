جدة - نرمين السيد - وجه أحمد راشد محافظ الجيزة، مسؤولى الجهات المعنية بآليات صرف وزراعة عدد 315 ألف شجرة بنطاق المحافظة، بسرعة زراعة الأشجار الخاصة بكل منهم بالمواقع المحددة لها، والتى روعى من خلالها توفير المظهر الحضارى واللمسة الجمالية على الطرق السياحية ومداخل القرى والميادين وضفاف الترع والمصارف.





جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ لمتابعة أعمال التشجير ضمن المرحلة الأولى لمبادرة 100 مليون شجرة والذى أكد خلاله أهمية المبادرة لما لها من عوائد بيئية واجتماعية واقتصادية. وأوضح محافظ الجيزة أن المبادرة تستهدف تحسين البيئة وتوفير مناخ صحى ونظيف للمواطنين من خلال مضاعفة نصيب الفرد من الرقعة الخضراء بما يسهم فى دعم خطط الدولة نحو تحقيق الاستدامة والحد من مسببات التغييرات المناخية. وأشار إلى العوائد الاقتصادية التى تسهدفها المبادرة والمتمثلة فى زراعة أشجار مثمرة وأخرى خشبية، مشدداً على ضرورة توفير الرعاية الكاملة لها بالتنسيق مع مديرية الزراعة للحفاظ عليها وضمان تحصيل أقصى إنتاجية منها. واطلع محافظ الجيزة على تقرير المتابعة الخاصة بأعمال التشجير والذى تضمن انتهاء الأعمال بنسبة 100% بمركز ومدينة أوسيم والمستشفيات والمدارس والمعاهد الأزهرية ومراكز الشباب، موجهاً بسرعة الانتهاء من زراعة النسب المخصصة لكل جهة من الجهات الأخرى بأسرع وقت ممكن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد راشد يتابع أعمال التشجير فى الجيزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.