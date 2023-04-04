قناة الناس ـ على جمعة يكشف سبب رفض الشيخ الصيفى تلبية دعوة الملك فاروق

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن السر وراء رفض الشيخ محمد الصيفى تلبية دعوة الملك فاروق لإحياء ليالى شهر رمضان فى القصر الملكى، مؤكدًا أن قراء دولة التلاوة كان عندهم عزة، وكانوا يخشون من قيود البرتوكول الذى سيتوجب عليه الإلتزام به مع جلالة الملك إذا دخل إلى القصر.





وأضاف الدكتور على جمعة، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو خليل، ببرنامج "مصر دولة التلاوة"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن القراء كانوا يرون فى تقييد البرتوكول أنه قد ينتقص من قامة القارئ الذى يحفظ كتاب الله ويعتز به، لذا رفض الشيخ الصيفى تلبية دعوة الملك فاروق عندما اتصلوا به الخاصة الملكية، واعتذر صحيًا. وأوضح عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الشيخ محمد الصيفى كان يقرأ فى الإذاعة، ووصل إلى أنه كان يقرأ مرة كل يوم أربعاء أسبوعيًا، معتبرًا أن ذلك الرفض جاء بسبب التخوف من قيود البرتوكول مع شخصية منفتحة شعبوية كان يركز حياته على اكتشاف نجوم التلاوة. وأشار إلى أن الشيخ محمد الصيفى كان يعتبر اكتشاف نجوم التلاوة والتنقيب عنهم أمر فى ميزان حسناته، وحبًا فى القرآن الكريم.

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