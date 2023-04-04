صحف الكويت تبرز تأكيد الرئيس السيسى عمق العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية

جدة - نرمين السيد - أبرزت الصحف الكويتية، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية، مبديا تطلعه لتنميتها وتعزيزها فى كل المجالات، وبما يحقق المصالح المشتركة، وتطلعات شعبى البلدين.





وذكرت صحيفة (الأنباء) الكويتية، تحت عنوان "السيسى وبن سلمان بحثا تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة" أن الأمير محمد بن سلمان ولى العهد رئيس مجلس الوزراء السعودى والرئيس السيسى، التقيا على مائدة السحور فى جدة أمس الأول.. مضيفة أن الرئيس السيسى والأمير محمد بن سلمان عقدا لقاء أخويا، جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره فى مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى بحث مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتحت عنوان "ولى العهد السعودى والسيسى يتفقان على تعزيز العلاقات ويبحثان التطورات"كتبت صحيفة (السياسة) الكويتية، أن الرئيس السيسى قال بعد مغادرته السعودية عبر تغريدة على (تويتر): "سعدت بلقاء شقيقى الأمير محمد بن سلمان، ولى عهد السعودية"، مضيفا "وإننى إذ أعبر عن امتنانى وتقديرى لحسن الاستقبال والضيافة، أؤكد عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة، وأتطلع لتنميتها وتعزيزها فى المجالات كافة، وبما يحقق المصالح المشتركة لبلدينا وتطلعات شعوبنا العظيم ".

وذكرت صحيفة (الرأى) الكويتية، تحت عنوان "محمد بن سلمان والسيسى تناولا فى جدة العلاقات التاريخية وآفاق التعاون المشترك" أن ولى العهد السعودى رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، والرئيس السيسى، تناولا على مائدة السحور فى جدة، فجر أمس، العلاقات الثنائية التاريخية وتطويرها فى مختلف المجالات.

وأشارت صحيفة (الجريدة) تحت عنوان "سحور جدة بين السيسى وبن سلمان" إلى أن المتحدث باسم الرئاسة المستشار أحمد فهمى، قال:"إن الزعيمين أشادا بالعلاقات التاريخية الوثيقة والمتميزة التى تربط بين البلدين الشقيقين على جميع المستويات، وأكدا أهمية الزيارة فى مواصلة تطوير هذه العلاقات الأخوية، والحرص المتبادل على تعزيز التعاون المشترك فى جميع المجالات؛ بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، إضافة إلى مواصلة التنسيق والتشاور تجاه التطورات والقضايا الإقليمية والدولية.