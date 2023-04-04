تعاون بين التضامن والتنمية المحلية لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية (صور)

جدة - نرمين السيد - وقع البروتوكول من جانب وزارة التضامن الاجتماعى الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشبكات الحماية والأمان الاجتماعى، ومن جانب وزارة التنمية المحلية الدكتور هشام الهلباوى مساعد الوزير للمشروعات القومية وتطوير الريف المصرى وتطوير الإدارة المحلية، فى حضور عدد من قيادات الوزارتين.

وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعى بأن البروتوكول يستهدف توفير الدعم الفنى والتدريب للأسر المنتجة وجميع العارضين فى قطاع الحرف اليدوية وذلك على عمليات التسويق والتسعير للمنتجات اليدوية داخل وخارج مصر، بالإضافة إلى التسويق الإلكترونى للمنتجات اليدوية والتراثية للأسر المنتجة والجمعيات الأهلية، ودعم التكتلات الاقتصادية والانتاجية فى الأنشطة المختلفة بالمحافظات وتشجيع أعضائها على تأسيس وحدات انتاجية وتكتلات الجمعيات التعاونية.



وأضافت القباج أنه سيتم متابعة المستفيدين من مبادرات التمكين الاقتصادى للفئات المستهدفة، ووضع شعار معارض "ديارنا" على المعروضات التى يرعاها البروتوكول، بالإضافة إلى العمل على توفير وتخصيص أماكن مناسبة بالمحافظات المختلفة لإقامة معارض للمنتجات اليدوية والتراثية على غرار معارض" ديارنا"، وتنظيم ورش عمل تثقيفية عن ريادة الأعمال والشمول المالى، والتنسيق فى مجال تطوير وتنمية سكان المناطق المطورة البديلة للمناطق العشوائية وإتاحة فرص التمكين الاجتماعى والاقتصادى تنفيذا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى تقنين تراخيص دور الرعاية والحضانات، فضلا عن تقديم مقترحات البرامج التدريبية للعمالة غير المنتظمة والتنسيق بالمحافظات مع القطاع الخاص فى توفير فرص عمل لهم.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعى عن سعادتها بتعزيز التعاون والشراكة مع وزارة التنمية المحلية فى مجال التراث الحرفى وتسويق الصناعات التراثية وهو قطاع توليه القيادة السياسية اهتماما بالغا باعتباره جزء مهم من قوة مصر الناعمة، مشيرة إلى أنه سيتم أيضا الاستفادة من منصة "أيادى مصر" فى التسويق الإلكترونى لمنتجات الأسر المنتجة، كذلك العمل على تطوير مشروعات الأسر المنتجة وفتح أسواق جديدة ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وفى إطار الأنشطة التوعوية ثمنت وزيرة التضامن الاجتماعى الدور المهم للرائدات الاجتماعيات فى الوصول إلى الفئات المستهدفة بالدعم والمساعدات الاجتماعية، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بزيادة أعدادهن إلى 20 ألف رائدة، وبالفعل تم الوصول إلى 15 ألف رائدة حتى الآن ولأول مرة سيكون هناك ألف رائد من الرجال، حيث تقوم الرائدات الاجتماعيات بالعمل على تصحيح وتصويب المفاهيم المغلوطة والخاطئة لدى البعض والتوعية بالقضايا الاجتماعية الصحيحة، ومتابعة برامج التمكين الاقتصادى.



وأشاد هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بجهود وزارة التضامن الاجتماعى والدور الذى تقوم به على أرض المحافظات خاصة ما تقوم به فى برامج الحماية الاجتماعية خاصة برنامج "تكافل وكرامة " وتقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق الرضا بين المواطنين.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون والتنسيق بين وزارتى التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى فى العديد من القطاعات والمجالات بالمحافظات لتحقيق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبصفة خاصة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والتمكين الاقتصادى للأسر والفئات الأولى بالرعاية فى مختلف المدن والمحافظات وكذا تسويق المنتجات اليدوية والتراثية على المستوى المحلى.

كما أشار اللواء هشام آمنة إلى أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا لتوفير فرص العمل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عبر برنامج " مشروعك " وصندوق التنمية المحلية بما يسهم فى تحسين مستوى معيشة الأسر عبر دخل شهرى ثابت، مشيرا إلى منصة "أيادى مصر" للتسويق الإلكترونى والتى أطلقتها الوزارة لتسويق المنتجات والحرف التراثية واليدوية التى تتميز بها المدن المصرية وذلك عبر الموقع الإلكترونى المخصص لها على الإنترنت بما يساهم فى توفير فرص عمل للشباب والفتيات والمرأة بالمحافظات والحفاظ على الحرف من الإندثار.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن رئيس الجمهورية وضع تلك المبادرة تحت رعايته لدعم شباب وفتيات مصر وخلق جيل قادر على إمتلاك الحرف الجيدة على الأرض فى إطار دعمه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفتح أسواق جديدة وفرصة تسويقية للمنتجات المصرية فى كافة المعارض الداخلية والخارجية.



وقال هشام آمنة أنه سيكون هناك تعاون فى مجال توفير فرص العمل ودعم التكتلات الاقتصادية بالمحافظات والتسويق الالكترونى للمنتجات اليدوية والتراثية للأسر المنتجة وتوفير أماكن لإقامة معارض بعواصم المحافظات.

كما أكد اللواء هشام آمنة على أهمية دور الرائدات الريفيات فى العمل المحلى ودعم جهود الدولة فى عدد من الملفات خاصة الحماية الاجتماعية الشاملة وتنفيذ بعض المشروعات على أرض الريف المصرى.