التموين تنفى تقديم منح 2500 جنيه مقابل تسجيل البيانات عبر موقع الوزارة

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن تقديم وزارة التموين منح مالية للمواطنين بقيمة 2500 جنيه مقابل تسجيل بياناتهم الشخصية عبر الموقع الإلكترونى للوزارة.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقديم منح مالية للمواطنين بقيمة 2500 جنيه مقابل تسجيل بياناتهم الشخصية عبر الموقع الإلكترونى للوزارة، منوهةً إلى أنه رغم نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء لتلك الشائعة من قبل، إلا أنه لوحظ إعادة تداولها. كما أكدت أن الموقع الإلكترونى المتداول لتلك الأخبار مزيف وغير تابع للوزارة على الإطلاق، مشددةً على أن كافة أشكال الدعم والمنح الاستثنائية التى يتم تقديمها للمواطنين يتم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمى للوزارة "www.msit.gov.eg"، مشيرةً إلى استمرار الوزارة فى تقديم حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التى تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه والمستفيد بها أكثر من 10 ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية حتى 30 يونيو المقبل، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك المواقع المزيفة، وعدم الإدلاء ببياناتهم الشخصية لأى جهة تستهدف استغلالهم.

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