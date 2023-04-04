انتهاء المرحلة الأولى لبرنامج تأهيل الباحثين بالجامعات لريادة الأعمال

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى بأهمية تحفيز ودعم المبتكرين ورواد الأعمال، والعمل على اكتشاف شباب المبتكرين فى الجامعات والمراكز البحثية، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع

ويهدف البرنامج الذى أطلق منذ فبراير الماضى إلى تمكين الباحثين من تحويل أبحاثهم العلمية المبتكرة إلى شركات ناشئة أو منتجات على أرض الواقع؛ تنفيذا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

وتقدم للبرنامج 65 باحثا من 25 جامعة ومركزا بحثيا، وتم اختيار 40 باحثا من بينهم؛ لحضور المرحلة الأولى من البرنامج بعنوان (Base Camp)، كما تم اختيار 19 باحثا ممن تأهلوا بالمرحلة الأولى من الجامعات والمراكز البحثية التالية (القاهرة، الأزهر، سوهاج، المنيا، أسيوط، مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، مركز البحوث الزراعية، معهد بحوث البترول، المعهد القومى للمعايرة، مركز بحوث الصحراء) وذلك لاستكمال التدريب فى المرحلة الثانية الذى سيبدأ هذا الأسبوع بعنوان ( Advanced Camp)

يذكر أن هذا البرنامج يأتى فى إطار خطة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لنشر الوعى التثقيفى بالابتكار وريادة الأعمال، والعمل على ربط الابتكارات باحتياجات المجتمع، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى أفكار ذات جدوى اقتصادية، تسهم فى تنمية الاقتصاد المصرى، وتحقيق الاستدامة.