قناة الناس ـ نادية عمارة: لا تعارض بين طاعة الزوج ومودة الأهل

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة نادية عمارة، أستاذ الفقة، أنه لا يوجد تعارض بين طاعة الزوج ومودة الأهل، موضحة أن الأمرين لا يتداخلان مع بعضهما البعض، وذلك ردًا على سؤال إحدى المتابعات.





وقالت الدكتورة نادية عمارة، خلال برنامجها "قلوب عامرة"، المذاع عبر قناة "الناس"، إنه لا طاعة إلا فى معروف، والأصل أنه إذا كان الأهل ينصحون بنصائح تخرب البيت، فيجب هنا عدم الاستماع لهم، مؤكدة على المفهوم القرآنى: وتواصو بالحق" الذى يعد من أسباب سعادة الإنسان فى الدنيا. وأضافت أستاذ الفقة، أن الإنسان يثاب على صبره عندما يكون هناك اضطراب فى الحياة ويصبر ويتعامل بالحكمة، موجهة النصيحة للأهالى بأن النبى صلى الله عليه وسلم حذر من التدخل فى العلاقة بين الزوج وزوجته وإفساد هذه العلاقة، وقال عليه السلام فى الحديث الشريف: ليس منا من خبب إمرأة على زوجها". ونصحت الدكتورة نادية عمارة، المتسائلة بأن تصحح خطأها وتنسى ما مضى من أجل أولادها، مذكرة بقول الله تعالى: "وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا".

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