ياسمين فؤاد: دعم الاستثمار بالمحميات أهم أولويات وزارة البيئة

جدة - نرمين السيد - عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة الاجتماع الدورى للمحميات؛ لبحث سبل دعم الاستثمار بالمحميات الطبيعية بجمهورية مصر العربية، وإزالة المعوقات وتيسير الإجراءات الداعمة لجذب الاستثمارات بالشراكة مع القطاع الخاص بحضور الدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذى لجهاز شؤون البيئة، والدكتور محمد سالم، مستشار الوزيرة لقطاع المحميات، والدكتور أيمن حمادة، رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى والقيادات المعنية، وذلك من مقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية.





وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بعقد الاجتماع الدورى بالمحميات بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الذى يعد نموذجا للتوافق البيئى والاستدامة ليكون انطلاقة للعمل البيئى ودعم حماية الموارد والاستثمار فيها من أجل حفظ حقوق الأجيال القادمة بالموارد الطبيعية. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أهمية دعم الاستثمار بالمحميات وإزالة المعوقات كأحد أهم أولويات خطط العمل البيئى خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى قرب الانتهاء من خطط التمنطق والإدارة البيئة بالمحميات الطبيعية ليتم تنقيحها واختيار أفضلها لبدء التطبيق ودعم تنفيذ الأنشطة الاستثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص لإتاحة تجربة سياحية بيئية مميزة وفريدة بالمحميات الطبيعية تضاهى المستويات العالمية. وأضافت أن خطة التمنطق بالمحميات تتضمن تحديد أماكن الحساسية البيئية ومناطق الاستخدمات الحالية والمستقبلية كذلك رؤية التطوير ومتطلباته كأولى الخطوات التنظيمية لتطبيق مفاهيم المتنطق والإدارة البيئية بمفهومها الشامل، لافتة إلى قيامها بتشكيل لجنة فنية لبحث واختبار أفضل 3 خطط للتمنطق للإدارة البيئية بالمحميات الطبيعية. كما بحثت وزيرة البيئة خلال الاجتماع الموقف التنفيذى والإجراءات التى سيتم اتباعها خلال الفترة الحالية بمنظومة استخراج تصاريح ممارسة الأنشطة وتجديدها للتيسير على القطاع الاستثمارى وجذبه للعمل البيئى. وناقشت وزيرة البيئة سبل دعم تنفيذ برنامج سياحى توعوى ترفيهى للمنتقلين بالعاصمة الإدارية من العاملين بالدولة بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تحت شعار "اعرف محميات بلدك" لرفع الوعى البيئى لدى الموظفين و المنتقلين بالعاصمة الإدارية لزيارة المحميات كجزء من الخدمات الترفيهية المقدمة للعاملين فى ذلك الصرح الضخم الذى يعد احد العلامات المميزة للجمهورية الجديدة والتى تراعى الاستثمار بالانسان ودعم تطويره من كافة الجوانب العملية و الإنسانية. وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الاجتماع تناول الوضع البيئى للمحميات وبحث مشكلات لجنة التعويضات والتظلمات وسبل تحسينها وإزالتها، كما تم الوقوف على ما تم الوصول إليه بموضوعات تهذيب الشواطىء وصيانة السقالات بالتعاون مع الجهات المعنية.

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