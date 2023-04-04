أحمد عمر هاشم يغادر الرعاية المركزة ويوجه رسالة شكر للرئيس السيسى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 أبريل 2023 10:27 صباحاً - غادر الدكتور احمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، غرفة الرعاية المركزة، ليواصل علاجه في غرفة عادية، بعد تعرضه لوعكة صحية وانخفاض في مستوي الاكسجين، أثناء استقلاله الطائرة متوجها إلى الجزائر لحضور مؤتمر إسلامى، مما أدي إلى هبوط الطائرة اضطراريا في مطار مالطا.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإرسال طائرة مجهزة لإعادة الدكتور أحمد عمر هاشم ، الي القاهرة لاستكمال علاجه، وفي أول تصريحا له، أصدر عضو هيئة كبار العلماء، رسالة جاء نصها: شكر وتقدير لسيادة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.. تلقيت ببالغ السرور والفرح كريم صنيعكم وجميلكم بنقلي بطائرة خاصة إلى القاهرة إثر الوعكة الصحية وهو عمل إنساني نبيل لا أستطيع أن أرد الجميل إلا بالدعاء لله أن يكلأكم بعنايته، وأن يحرسكم برعايته.. حفظك الله ورعاك وسدد على طريق النصر والخير خطاك ودمتم لمصر .

جدير بالذكر أن جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم اعلنت اختيار الدكتور احمد عمر هاشم «شخصية العام الإسلامية»، ويأتي هذا الاختيار تقديرًا لجهود الدكتور أحمد عمر هاشم في خدمة الثقافة الإسلامية، ودوره الكبير في خدمة القضايا الإنسانية على مستوى العالم، وخدمة الإسلام والمسلمين على مستوى العالم العربي والإسلامي، ودعمه المتواصل وعطائه في الداخل والخارج.