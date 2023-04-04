رئيس الوزراء يصدر قرارين بتعيين نائبين جديدين لرئيس هيئة الاستثمار

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أبريل 2023 10:26 صباحاً - أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارين بتعيين نائبين جديدين للسيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بهدف تعزيز دور الهيئة في تحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال.

ونص القرار الأول على تعيين السيد القاضي/ تامر أمين محمود البتانوني، نائباً للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للشؤون القانونية، والقرار الثاني على تعيين السيد/ عمرو خالد إبراهيم نور الدين، نائباً للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للشؤون الفنية والمتابعة.

وشغل السيد القاضي/ تامر أمين محمود البتانوني، منصب مستشار رئيس استئناف بمحاكم الاستئناف، ورئيس المكتب الفني لوزير العدل، ومستشار الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بهيئة الاستثمار، كما عمل كمحاضر بالمركز القومي للدراسات القضائية.

بينما شغل السيد/ عمرو خالد إبراهيم نور الدين، منصب مستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للترويج للاستثمار منذ أكتوبر ٢٠١٦، ومسؤول نقطة الاتصال الوطنية الخاصة بمصر لدى منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي OECD، كما عمل مستشاراً قانونياً لكل من الشركة الدولية للإجارة والاستثمار بالكويت (إحدى الشركات التابعة لبنك التنمية الإسلامي)، وبنك الكويت الدولي (البنك العقاري الكويتي سابقاً).