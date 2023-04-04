سفير مصر يسلم دعوة إلى رئيس مجلس الأمة الجزائرى لزيارة القاهرة

جدة - نرمين السيد - سلم سفير مصر لدى الجزائر السفير دكتور مختار وريده، رئيس مجلس الأمة الجزائرى صالح قوجيل، دعوة من رئيس مجلس الشيوخ المصرى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق للقيام بزيارة رسمية إلى مصر، فى إطار تفعيل الدبلوماسية البرلمانية لجعلها تتواءم والديناميكية السياسية التى تشهدها العلاقات البينية فى ظل توجيهات قائدى البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الجزائرى عبد المجيد تبون.





جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الأمة الجزائرى، بمقر المجلس بالجزائر العاصمة، للسفير المصرى الدكتور مختار وريده.

ورحب رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية من البرلمان) بهذه الدعوة، على أن يحدد تاريخها عن طريق القنوات الدبلوماسية فى البلدين.

وبحسب بيان المجلس، مثلت المقابلة فرصة سانحة لتناول الروابط الوجدانية التى تجمع بين الشعبين والبلدين، حيث أعرب السفير المصرى عن استعداد بلاده من أجل تعميقها والرقى بها عبر حوار سياسى استراتيجى إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية فى كنف حرص البلدين الشقيقين على مواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، لمجابهة كل ما من شأنه أن يثبط عزيمة الأقطار العربية والإسلامية ويفت من إرادتها.

وجدد رئيس مجلس الأمة التذكير بركائز السياسة الخارجية لبلاده وعلى مركزية القضية الفلسطينية وضرورة توحيد صف الشعب الفلسطينى من أجل تمكينه من حقه فى إقامة دولته المستقلة، عبر إنفاذ مقررات الأمم المتحدة الدولية ذات الصلة.

كما شدد قوجيل على وجوب العمل من أجل تكريس مفهوم جديد لعدم الانحياز، لاسيما فى ظل الرهانات التى تواجه دول الحركة وأمنها القومى واستقرارها فى وضع عالمى متقلب وغير متوازن، الأمر الذى يستوجب تنسيقا أكبر بهدف تقوية مناعة شعوبنا وسلامة دولها.