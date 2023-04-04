وزير الصحة يوجه بضم مراكز الأسنان لمنظومة التأمين الصحى الشامل

جدة - نرمين السيد - بحث الأستاذ الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، خلال لقاء مع الدكتور وليد حسن، رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان بوزارة الصحة والسكان، آليات اعتماد مراكز الأسنان طبقاً لمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.





وذلك فى إطار ما رصدته الهيئة عن طريق استبيانات إدارة رضا المتعاملين من الحاجة إلى التوسع فى ضم المزيد من المنشآت التى تقدم حزمة خدمات علاج الأسنان لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى.

وفى ذات السياق، وجه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بضم مراكز الأسنان لمنظومة التأمين الصحى الشامل بعد حصولها على الاعتماد الوطنى وفقا لمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR لضمان حصول المنتفعين على معدلات الأمن والسلامة وفقا لمعايير الجودة العالمية.

واستعرض الاجتماع خطة الإدارة المركزية لطب الأسنان فى رفع كفاءة المراكز التابعة لوزارة الصحة والسكان كما ناقش الجانبان الخطة المقترحة لتدريب فرق العمل بهذه المراكز على تطبيق معايير "اعتماد المراكز الطبية المتخصصة" الصادرة عن الهيئة، والتطابق مع متطلبات السلامة الوطنية وذلك لاعتماد مراكز الأسنان، حيث سيتم البدء بالمركز التخصصى للأسنان ببورسعيد.

وأشار أحمد طه، إلى أن منظومة التأمين الشامل فى مصر تشمل حزمة شاملة ومتكاملة من الخدمات الصحية تغطى جميع الأمراض، بما فى ذلك خدمات طب الأسنان، وهو ما تتميز به المنظومة الوطنية عن العديد من أنظمة التأمين الصحى فى العالم والتى عادة تستثنى خدمات علاج أمراض الأسنان من مظلة التأمين الصحى، هذا إلى جانب أن مظلة هذا المشروع الوطنى تمتد لتشمل جميع المواطنين دون تمييز من أى نوع مع ضمان جودة الخدمات الصحية من خلال مرور المنشأة ببوابة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية كخطوة أولى للانضمام لشبكة المنظومة، وهو ما بدأ بالفعل فى محافظات المرحلة الأولى.

يذكر أن معايير GAHAR الحاصلة على الاعتماد الدولى من هيئة الاعتماد الدولية (إيسكوا) تركز على المفهوم العالمى لسلامة المريض والذى يتضمن ألا يتعرض أى شخص للأذى أثناء تلقى الخدمة الصحية، وأن يتلقى المريض رعاية آمنة تتوافق مع حالته وفق ما تقرره الخطوط الاسترشادية الدولية فى التشخيص والعلاج، كما تضمن المعايير القضاء على جميع مصادر المخاطر والأضرار التى يمكن تجنبها للمرضى ومرافقيهم وكذلك للعاملين فى المنشآت الصحية.