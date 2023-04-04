توجيه جديد من وزير الصحة بشأن العاملين فى بنوك الدم

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، المجلس القومى لمراقبة عمليات الدم، بدراسة وضع برامج تدريبية موحدة للفرق الطبية ببنوك الدم، بالقطاعين الحكومى والخاص، وفقًا لتحديثات أساليب العمل العالمية فى هذا المجال.





جاء ذلك خلال ترؤس وزير الصحة والسكان، الاجتماع الدورى للمجلس القومى لمراقبة عمليات نقل الدم، لمتابعة مستجدات أعمال وأنشطة المجلس، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبى المهنى.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول استعراض ومناقشة مقترحات آليات تنفيذ خطط مجلس مراقبة عمليات الدم من حيث الإحكام والرقابة، والميكنة، وتوحيد ضوابط ومعايير العمل ببنوك الدم التجميعية والتخزينية، والكوادر البشرية المؤهلة العاملة بتلك البنوك.

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير اطلع على مقترح تحديث متطلبات تراخيص مراكز عمليات الدم، وكذلك قائمة بنود المراقبة والمتابعة ببنوك الدم التجميعية والتخزينية، حيث أكد الوزير ضرورة استعانة اللجنة الفنية بالنماذج العالمية فى وضع الاشتراطات الفنية لبنوك الدم وضوابط الحفظ.

وذكر أن الوزير تابع نتائج حملات المرور الدورى على بنوك ومراكز الدم التجميعية والتخزينية التابعة للقطاع الخاص، للتأكد من استيفائها للاشتراطات والمعايير الصحية ومكافحة العدوى.

وأضاف أن الاجتماع تناول استعراض مستجدات نظم الميكنة والربط الإلكترونى بين جميع بنوك الدم سواء التابعة للقطاع الحكومى بمختلف جهاته، أو القطاع الخاص، والتى تتم بالتعاون مع كبرى شركات البرمجة.