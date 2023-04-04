جاء ذلك خلال ترؤس وزير الصحة والسكان، الاجتماع الدورى للمجلس القومى لمراقبة عمليات نقل الدم، لمتابعة مستجدات أعمال وأنشطة المجلس، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبى المهنى.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول استعراض ومناقشة مقترحات آليات تنفيذ خطط مجلس مراقبة عمليات الدم من حيث الإحكام والرقابة، والميكنة، وتوحيد ضوابط ومعايير العمل ببنوك الدم التجميعية والتخزينية، والكوادر البشرية المؤهلة العاملة بتلك البنوك.
وتابع "عبدالغفار" أن الوزير اطلع على مقترح تحديث متطلبات تراخيص مراكز عمليات الدم، وكذلك قائمة بنود المراقبة والمتابعة ببنوك الدم التجميعية والتخزينية، حيث أكد الوزير ضرورة استعانة اللجنة الفنية بالنماذج العالمية فى وضع الاشتراطات الفنية لبنوك الدم وضوابط الحفظ.
وذكر أن الوزير تابع نتائج حملات المرور الدورى على بنوك ومراكز الدم التجميعية والتخزينية التابعة للقطاع الخاص، للتأكد من استيفائها للاشتراطات والمعايير الصحية ومكافحة العدوى.
وأضاف أن الاجتماع تناول استعراض مستجدات نظم الميكنة والربط الإلكترونى بين جميع بنوك الدم سواء التابعة للقطاع الحكومى بمختلف جهاته، أو القطاع الخاص، والتى تتم بالتعاون مع كبرى شركات البرمجة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توجيه جديد من وزير الصحة بشأن العاملين فى بنوك الدم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.