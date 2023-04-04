مدبولى يصدر قرارين بتعيين نائبين جديدين لرئيس هيئة الاستثمار

ونص القرار الأول على تعيين المستشار تامر أمين محمود البتانونى، نائباً للرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للشؤون القانونية، والقرار الثانى على تعيين عمرو خالد إبراهيم نور الدين، نائباً للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للشؤون الفنية والمتابعة.
وشغل تامر أمين محمود البتانونى، منصب مستشار رئيس استئناف بمحاكم الاستئناف، ورئيس المكتب الفنى لوزير العدل، ومستشار الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بهيئة الاستثمار، كما عمل كمحاضر بالمركز القومى للدراسات القضائية.
بينما شغل عمرو خالد إبراهيم نور الدين، منصب مستشار الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للترويج للاستثمار منذ أكتوبر 2016، ومسؤول نقطة الاتصال الوطنية الخاصة بمصر لدى منظمة التنمية والتعاون الاقتصادى OECD، كما عمل مستشاراً قانونياً لكل من الشركة الدولية للإجارة والاستثمار بالكويت (إحدى الشركات التابعة لبنك التنمية الإسلامى)، وبنك الكويت الدولى (البنك العقارى الكويتى سابقاً).
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