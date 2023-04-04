قناة الناس ـ تعرف على دعاء سيد الاستغفار وفضل المداومة عليه

جدة - نرمين السيد - وروت عمارة، خلال برنامجها "قلوب عامرة"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنه عن شداد بن أوس رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم "سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربى، لا إله إلا أنت، خلقتنى وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك على، وأبوء لك بذنبى، فاغفر لى، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
قال: ومن قالها من النهار موقنًا بها فمات من يومه قبل أن يمسى، فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها، فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة".
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