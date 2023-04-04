قناة الناس ـ مداخل الشيطان إلى الإنسان

جدة - نرمين السيد - قال الداعية عمرو مهران، إن الشيطان يستخدم "التطرف فى الطيبة" لإيذاء الإنسان وهدمه نفسيًا، ويستخدم لأجل ذلك مفاهيم قرآنية مثل الصبر، مؤكدًا أن الصبر على العلاقات الخاطئة والمؤذية ليس من الدين، وإنما يستخدمه الشيطان كمدخل لإيقاع الإنسان.





وأوضح الداعية عمرو مهران، خلال برنامجه "احتياج"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنه عندما تتطرف المرأة فى الصبر على علاقة مؤذية وزوج مؤذى، فإنها تؤذى نفسها، وتبدأ فى فقدان اتزانها النفسى بمرور الوقت، وبالتالى تصل لنقطة سوداء فى النهاية، وقد تهدم المعبد على من فيه، وهو ما يريده الشيطان. وأضاف مهران، أن الزوجة تبدأ فى السؤال عن كيفية تغيير الزوج المؤذى، وتنسى أن الإنسان لا ينصلح حاله إلا بدافع من نفسه، وليس من الآخرين.

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