وزير الرى يتابع استعدادات عقد أسبوع القاهرة السادس للمياه

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرا من المهندس وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط بشأن ترتيبات الإعداد لعقد أسبوع القاهرة السادس للمياه والمزمع عقده خلال الفترة من 29 اكتوبر إلى 2 نوفمبر 2023، وبمشاركة وفود وزارية ورسمية من معظم دول العالم والعديد من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بقضايا المياه.





وأشار الدكتور سويلم إلى أن أسبوع القاهرة السادس للمياه سيعقد تحت عنوان العمل على التكيف فى قطاع المياه من أجل الإستدامة، وذلك استكمالا لما تحقق من نجاح خلال أسبوع القاهرة الخامس للمياه والذى عقد العام الماضى تحت عنوان المياه فى قلب العمل المناخى.

وأضاف وزير الموارد المائية والرى أن أسبوع القاهرة الخامس للمياه عقد كحدث تحضيرى لفعاليات المياه التى عقدت فى مؤتمر المناخ الماضى COP27، وسيعقد أسبوع القاهرة السادس للمياه قبيل عقد مؤتمر المناخ COP28 بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومن المقرر أن يتم رفع نتائج وتوصيات أسبوع القاهرة السادس للمياه للعرض والمناقشة خلال فعاليات مؤتمر COP28.



وأضاف أن المجهودات المصرية فى هذه الفعاليات الدولية الهامة (أسابيع القاهرة للمياه ومؤتمرات المناخ) تأتى فى ضوء حرص مصر على إبراز قضايا المياه والتغيرات المناخية فى كل المحافل الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن مصر تواصل التنسيق حاليا مع دولة الإمارات العربية المتحدة (التى ستستضيف مؤتمر المناخ المقبل) للتأكيد على ضرورة الاستمرار فى إبراز الترابط القوى بين المياه والمناخ على المستوى العالمى.

ويهدف أسبوع القاهرة السادس للمياه لدمج قضايا المياه ضمن العمل المناخى، ومناقشة آثار التغيرات المناخية على قطاع المياه، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والإبتكارات لمواجهة التحديات المائية بأساليب غير تقليدية، والعمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، وسيضم الأسبوع العديد من الجلسات رفيعة المستوى والجلسات الفنية وورش العمل، وتقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين.

كما يشتمل أسبوع القاهرة السادس للمياه أيضا على مؤتمر علمى للأسبوع والذى يتضمن العديد من الأنشطة الفنية، ويتم تلقى بحوث علمية من الباحثين بالجامعات والمراكز البحثية المصرية لعرضها فى (5) جلسات فنية متخصصة فى محاور (المياه الخضراء لإستعادة النظم الإيكولوجية للمياه العذبة والتكيف مع التغيرات المناخية - التعاون فى خيارات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية على نطاق أحواض الأنهار - دعم الفوائد المشتركة ما بين إجراءات التكيف بقطاع إدارة المياه وتحقيق النمو الاقتصادى - تحسين أنظمة الإنذار المبكر لظواهر الطقس المتطرف (جفاف فيضان) - دعم تكامل سياسات الموارد المائية مع الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة).

وتم فتح باب التقدم بملخصات الأبحاث العلمية والتى تقع ضمن نطاق محاور المؤتمر، وتضم اللجنة العلمية المشكلة لتقييم هذه الأبحاث متخصصين من المراكز البحثية القومية والجامعات المصرية وممثلين عن المنظمات والجامعات الدولية.

كما سيتم عقد (4) مسابقات خلال الأسبوع هى مسابقة أفضل الممارسات الزراعية للمحافظة على المياه، ومسابقة أطروحة الثلاث دقائق والتى يتقدم لها طلبة الماجستير والدكتوراة من طلبة كليات الهندسة والعلوم والزراعة من الجامعات المصرية، ومسابقة شباب المبتكرين فى مجال المياه والتى تقام لطلبة مدارس المتفوقين STEM، ومسابقة أفضل مشروع تخرج.

كما سيتم تنظيم معرض بالتوازى مع أنشطة الأسبوع، والذى سيتيح فرصة فريدة لجميع المؤسسات العامة والخاصة العاملة فى قطاع المياه لعرض برامجها ومنتجاتها وابتكاراتها فى مجالات مختلفة مثل تحلية المياه والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المياه.