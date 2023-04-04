مباحثات السيسى و«بن سلمان» فى جدة.. صحف القاهرة

جدة - نرمين السيد - تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلى، حيث أبرزت تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى عمق العلاقات بين مصر والسعودية وتطلعه لتعزيزها فى جميع المجالات.





وكان الرئيس السيسى زار مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، والتقى شقيقه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولى العهد، رئيس مجلس الوزراء السعودى.

وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث باسم الرئاسة، بأن الزعيمين أشادا بالعلاقات التاريخية الوثيقة والمتميزة التى تربط بين البلدين على جميع المستويات، مشيرين إلى أهمية الزيارة فى مواصلة تطوير هذه العلاقات، ومؤكدين الحرص المتبادل على تعزيز التعاون المشترك فى جميع المجالات بما يعود بالنفع على الشعبين، بالإضافة إلى مواصلة التنسيق والتشاور تجاه التطورات والقضايا الإقليمية والدولية.

وفى تصريح عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، قال الرئيس السيسى: «سعدت بلقاء شقيقى سمو الأمير محمد بن سلمان، ولى عهد المملكة العربية السعودية، وإننى إذ أعبر عن امتنانى وتقديرى لحسن الاستقبال والضيافة، أؤكد عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وأتطلع لتنميتها وتعزيزها فى جميع المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة لبلدينا، وتطلعات شعوبنا العظيمة».

وسلطت صحيفة (الأهرام) الضوء على تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى حرص الدولة على اتباع أعلى المعايير العلمية والفنية لانتقاء أفضل العناصر والكوادر البشرية للوظائف العامة، بعد اجتيازهم التدريب والتأهيل الشامل الذى يعده المتخصصون، بما يتناسب مع طبيعة عملهم والوظائف المتقدمين للالتحاق بها، فى إطار رؤية الدولة لتطوير مستوى الأداء الحكومى وتهيئة البيئة الملائمة لإطلاق إمكانات الشباب، وتوفير الظروف الملائمة لهم علميا وتكنولوجيا وفنيا وعلى جميع الأصعدة، بما يسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة للشعب المصرى.

وشهد الرئيس السيسى صباح أمس جانبا من اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى تعقد بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية، بحضور الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث باسم الرئاسة بأن الرئيس اطلع على منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية، التى ترصد البيانات الخاصة بالمتقدمين، وما حققوه من نتائج فى أثناء تأديتهم مراحل الاختبارات المختلفة، حتى وصولهم إلى المرحلة النهائية.

كما أجرى الرئيس حوارا مع المتقدمين، للتعرف على رؤاهم وأفكارهم بشأن الوظائف المتقدمين للالتحاق بها، والجهود الجارية لتحقيق التنمية فى جميع القطاعات بالدولة.