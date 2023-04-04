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حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاربعاء 5-4-2023

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أبريل 2023 08:23 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاربعاء 5-4-2023

مهنياً: تشعر بالانفراج وتتنفس الصعداء، ويسلّط الضوء على شؤون مالية وتفاصيل مادية كثيرة

عاطفياً: من الصعب التقيد بشريك معيّن وبالتالي أنت تفضل أن تكون برفقة صديق عزيز يمكنك أن تتناقش معه في الكثير من الأمور المهمة والجدية .

صحياً: حاول القيام ببعض النشاطات الرياضية لإبعاد التشنجات عنك .

حظك اليوم برج الثور الاربعاء 5-4-2023

مهنياً: لن تكتفي بموقعك الحالي، وقد يصل بك الركود الى درجة الخمول الكامل وربّما التقصير والتغيّب عن العمل .

عاطفياً: تسعى إلى المزيد من الاستقلالية وتبحث عن الحرية الكاملة، لذا من الصعب التقيّد بشريك معيّن .

صحياً: تهتم بصحتك وتعتني بنوعية غذائك، وقد تشكو زيادة في الوزن .

حظك اليوم برج الجوزاء الاربعاء 5-4-2023

مهنياً: تعيش يوما جيدا لا يعاكس رغباتك ولا يشوّش على بعض برامجك في العمل، فاطمئن.

عاطفياً: الاجواء خالية من التشنج، وعساك تتعرف الى شخص يستحق كرمك ونبلك واحترامك.

صحياً: المرح والضحك هما مفتاح الحياة الطويلة، ومصدر السعادة الدائم.

حظك اليوم برج السرطان الاربعاء 5-4-2023

مهنياً: تعيد النظر في بعض المشاريع التي اعتقدتها نهائية، بعدما طرأت مستجدات تستدعي الحذر والانتباه.

عاطفياً: علاقة جديدة بشخص من خارج محيطك، لكن التخلّص من الشريك السابق ليس سهلاً.

صحياً: حاول أن تبتعد قدر المستطاع عن الحرارة المرتفعة، فهذا أفضل لصحتك.

حظك اليوم برج الاسد الاربعاء 5-4-2023

مهنياً: يوم ناري بامتياز تطلع فيه على الحقائق وتكتشف أموراً جديدة وتخرج للقاء الناس وتزداد شعبيتك .

عاطفياً: تختفي المشكلات مع الحبيب الذي يظهر كان بعض العدائية تجاهك، وتصفو القلوب.

صحياً: التوتر في بعض الاحيان قد يجعلك تشعر ببعض التعب النفسي .

حظك اليوم برج العذراء الاربعاء 5-4-2023

مهنياً: ثمة ما يشير الى أجواء مبشّرة بالخير، وطباعك تسمح بالتعامل معك بصورة هادئة .

عاطفياً: بعض الأسئلة التي كنت تود طرحها على الحبيب منذ وقت طويل، تجد لها الأجوبة الشافية .

صحياً: عليك اتخاذ الأمور بهدوء أكثر كما عليك التمهل في جميع شؤونك حتى في قيادة السيارات.

حظك اليوم برج الميزان الاربعاء 5-4-2023

مهنياً: دافع عن إنجازاتك اليوم ولا تتهاون بها، فالجميع يحاول أن يدفعك إلى مواجهة قرارات صعبة.

عاطفياً: تقوم بجهود مشتركة مع الحبيب على الرغم من تمسكك بمواقفك العامة..

صحياً: أسباب متعددة تجدها وراء الوهن الذي تشعر به لكنها سريعة المعالجة وتزول من دون أن تترك أي آثار على صحتك.

حظك اليوم برج العقرب الاربعاء 5-4-2023

مهنياً: تتمتع بموهبة مميزة، لكنك لا تبذل أي جهد لتحقق خطوة استباقية على الآخرين.

عاطفياً: الصراحة والصدق هما مفتاح قلب الشريك، فحاول ان تستفيد من ذلك.

صحياً: قلّة النوم تسبب لك الجهد والتعب، فحاول ان تعوّض ذلك بالتمارين الرياضية.

حظك اليوم برج القوس الاربعاء 5-4-2023

مهنياً: وجود القمر والكواكب مجتمعة في برج الحمل الناري الصديق يجعلك تحتفل بمشوع مهني كبير وبجاذبية كبيرة وسحر تمارسه على الجميع ولا ترفض التعامل مع الآخرين.

عاطفياً: تناقش بعض الشؤون العائلية العالقة وتتخذ بشأنها قرارات مهمة وصائبة .

صحياً: انتبه لحوادث السير فأنت تحب السرعة ولا تحسب حساباً لعواقبها .

حظك اليوم برج الجدي الاربعاء 5-4-2023

مهنياً: ابتعد عن النقاشات التي لا تجدي نفعاً، وركز على ما هو أكثر أهمية من أجل عطاء أفضل!

عاطفياً: إذا كنت لا تشعر بالاستقرار مع الشريك، يجب أن تبادر إلى البحث عن الأسباب لئلا تقع في المحظور.

صحياً: متى فقدت القدرة السيطرة على أعصابك فأنت حتماً ستقع في مشكلات صحية.

حظك اليوم برج الدلو الاربعاء 5-4-2023

مهنياً: تعاود نشاطك المعتاد وتصوب أوضاعك المهنية وتساعد بعض الزملاء على إيجاد قواسم مشتركة مع المحيط.

عاطفياً: عليك تصحيح بعض الشوائب مع الشريك، فهو الى جانبك دائماً.

صحياً: حافظ على الغذاء الصحي المتّبع، فهو أكثر فائدة في الأيام المقبلة.

حظك اليوم برج الحوت الاربعاء 5-4-2023

مهنياً: تذهب عميقاً في البحث عما يخفيه ظاهر الأمور، وتقوم بمقارنة بين الأحداث والأوضاع التي تواجهك اليوم والتي واجهتك في السابق.

عاطفياً: تعاني العلاقات المتأرجحة الأمرّين، وقد تزول نهائياً، تحاشَ الانتقاد والتذمّر، أمّا الجروح العاطفية فلا تلتئم بسهولة .

صحيا:ً عليك باتخاذ الأمور بهدوء وروية أكثر والعمل على الترفيه عن نفسك .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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