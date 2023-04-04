حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاربعاء 5-4-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أبريل 2023 08:23 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاربعاء 5-4-2023

مهنياً: تشعر بالانفراج وتتنفس الصعداء، ويسلّط الضوء على شؤون مالية وتفاصيل مادية كثيرة

عاطفياً: من الصعب التقيد بشريك معيّن وبالتالي أنت تفضل أن تكون برفقة صديق عزيز يمكنك أن تتناقش معه في الكثير من الأمور المهمة والجدية .

صحياً: حاول القيام ببعض النشاطات الرياضية لإبعاد التشنجات عنك .

حظك اليوم برج الثور الاربعاء 5-4-2023

مهنياً: لن تكتفي بموقعك الحالي، وقد يصل بك الركود الى درجة الخمول الكامل وربّما التقصير والتغيّب عن العمل .

عاطفياً: تسعى إلى المزيد من الاستقلالية وتبحث عن الحرية الكاملة، لذا من الصعب التقيّد بشريك معيّن .

صحياً: تهتم بصحتك وتعتني بنوعية غذائك، وقد تشكو زيادة في الوزن .

حظك اليوم برج الجوزاء الاربعاء 5-4-2023

مهنياً: تعيش يوما جيدا لا يعاكس رغباتك ولا يشوّش على بعض برامجك في العمل، فاطمئن.

عاطفياً: الاجواء خالية من التشنج، وعساك تتعرف الى شخص يستحق كرمك ونبلك واحترامك.

صحياً: المرح والضحك هما مفتاح الحياة الطويلة، ومصدر السعادة الدائم.

حظك اليوم برج السرطان الاربعاء 5-4-2023

مهنياً: تعيد النظر في بعض المشاريع التي اعتقدتها نهائية، بعدما طرأت مستجدات تستدعي الحذر والانتباه.

عاطفياً: علاقة جديدة بشخص من خارج محيطك، لكن التخلّص من الشريك السابق ليس سهلاً.

صحياً: حاول أن تبتعد قدر المستطاع عن الحرارة المرتفعة، فهذا أفضل لصحتك.

حظك اليوم برج الاسد الاربعاء 5-4-2023

مهنياً: يوم ناري بامتياز تطلع فيه على الحقائق وتكتشف أموراً جديدة وتخرج للقاء الناس وتزداد شعبيتك .

عاطفياً: تختفي المشكلات مع الحبيب الذي يظهر كان بعض العدائية تجاهك، وتصفو القلوب.

صحياً: التوتر في بعض الاحيان قد يجعلك تشعر ببعض التعب النفسي .

حظك اليوم برج العذراء الاربعاء 5-4-2023

مهنياً: ثمة ما يشير الى أجواء مبشّرة بالخير، وطباعك تسمح بالتعامل معك بصورة هادئة .

عاطفياً: بعض الأسئلة التي كنت تود طرحها على الحبيب منذ وقت طويل، تجد لها الأجوبة الشافية .

صحياً: عليك اتخاذ الأمور بهدوء أكثر كما عليك التمهل في جميع شؤونك حتى في قيادة السيارات.

حظك اليوم برج الميزان الاربعاء 5-4-2023

مهنياً: دافع عن إنجازاتك اليوم ولا تتهاون بها، فالجميع يحاول أن يدفعك إلى مواجهة قرارات صعبة.

عاطفياً: تقوم بجهود مشتركة مع الحبيب على الرغم من تمسكك بمواقفك العامة..

صحياً: أسباب متعددة تجدها وراء الوهن الذي تشعر به لكنها سريعة المعالجة وتزول من دون أن تترك أي آثار على صحتك.

حظك اليوم برج العقرب الاربعاء 5-4-2023

مهنياً: تتمتع بموهبة مميزة، لكنك لا تبذل أي جهد لتحقق خطوة استباقية على الآخرين.

عاطفياً: الصراحة والصدق هما مفتاح قلب الشريك، فحاول ان تستفيد من ذلك.

صحياً: قلّة النوم تسبب لك الجهد والتعب، فحاول ان تعوّض ذلك بالتمارين الرياضية.

حظك اليوم برج القوس الاربعاء 5-4-2023

مهنياً: وجود القمر والكواكب مجتمعة في برج الحمل الناري الصديق يجعلك تحتفل بمشوع مهني كبير وبجاذبية كبيرة وسحر تمارسه على الجميع ولا ترفض التعامل مع الآخرين.

عاطفياً: تناقش بعض الشؤون العائلية العالقة وتتخذ بشأنها قرارات مهمة وصائبة .

صحياً: انتبه لحوادث السير فأنت تحب السرعة ولا تحسب حساباً لعواقبها .

حظك اليوم برج الجدي الاربعاء 5-4-2023

مهنياً: ابتعد عن النقاشات التي لا تجدي نفعاً، وركز على ما هو أكثر أهمية من أجل عطاء أفضل!

عاطفياً: إذا كنت لا تشعر بالاستقرار مع الشريك، يجب أن تبادر إلى البحث عن الأسباب لئلا تقع في المحظور.

صحياً: متى فقدت القدرة السيطرة على أعصابك فأنت حتماً ستقع في مشكلات صحية.

حظك اليوم برج الدلو الاربعاء 5-4-2023

مهنياً: تعاود نشاطك المعتاد وتصوب أوضاعك المهنية وتساعد بعض الزملاء على إيجاد قواسم مشتركة مع المحيط.

عاطفياً: عليك تصحيح بعض الشوائب مع الشريك، فهو الى جانبك دائماً.

صحياً: حافظ على الغذاء الصحي المتّبع، فهو أكثر فائدة في الأيام المقبلة.

حظك اليوم برج الحوت الاربعاء 5-4-2023

مهنياً: تذهب عميقاً في البحث عما يخفيه ظاهر الأمور، وتقوم بمقارنة بين الأحداث والأوضاع التي تواجهك اليوم والتي واجهتك في السابق.

عاطفياً: تعاني العلاقات المتأرجحة الأمرّين، وقد تزول نهائياً، تحاشَ الانتقاد والتذمّر، أمّا الجروح العاطفية فلا تلتئم بسهولة .

صحيا:ً عليك باتخاذ الأمور بهدوء وروية أكثر والعمل على الترفيه عن نفسك .