طقس الثلاثاء.. الأرصاد تعلن أدق التفاصيل بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - ويسود طقس دافىء على السواحل الغربية بارد ليلا على أغلب الأنحاء. وشددت الأرصاد على وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجـه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والاتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية : شمالية غربية . أما حالة البحرالاحمر، فتكون خفيفة إلى معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر الى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم العظمى الصغرى القاهرة 31 17 العاصمة الادارية 31 17 6 أكتوبر 32 16 بنهـا 31 17 دمنهور 30 16 وادى النطرون 30 16 كفر الشيخ 30 16 المنصورة 31 17 الزقازيق 31 17 شبين الكوم 31 17 طنطا 30 17 دمياط 25 15 بورسعيد 24 16 الإسماعيلية 32 15 السويس 30 16 العريش 31 15 رفح 32 15 رأس سدر 01 16 نخل 28 10 كاترين 23 08 الطور 30 16 طابا 29 15 شرم الشيخ 30 17 الاسكندرية 25 15 العلمين الجديدة 25 14 مطروح 21 16 السلوم 22 13 سيوة 25 14 رأس غارب 29 16 الغردقة 30 17 سفاجا 29 16 مرسى علم 30 18 شلاتين 29 17 حلايب 25 16 أبو رماد 27 15 رأس حدربة 28 16 الفيوم 33 16 بنى سويف 33 16 المنيا 32 15 أسيوط 31 15 سوهاج 32 16 قنا 32 17 الأقصر 33 17 أسوان 34 19 الوادى الجديد 33 17 أبوسمبل 32 16

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