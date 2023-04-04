إعفاء مدير إدارة أوقاف القاهرة الجديدة من عمله لتقصيره فى واجبه الوظيفى

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة قرارًا بإعفاء الشيخ محمد السيد الجوهرى المكلف بتسيير أعمال إدارة أوقاف القاهرة الجديدة من عمله مديرًا للإدارة، مع إلحاقه بقسم المتابعة بالمديرية، وذلك لتقصيره فى أداء واجباته الوظيفية.





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