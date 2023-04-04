بالورود والشيكولاتة.. استقبال أولى رحلات Air Europa إلى الأقصر (صور)

جدة - نرمين السيد - وعلى صعيدٍ آخر، أمرت نيابة النزهة، أمس الأول الأحد، بحبس راكب حاول تهريب 890 قرصا من عقار الترامادول المخدر بمطار القاهرة 4 أيام، على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى، برئاسة الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية، راكب أجنبى من أصل مصرى بحوزته كمية من الشرائط الدوائية لعقار الترامادول المخدر.

وأفاد مصدر جمركى فى مطار القاهرة، بأنه فى أثناء انهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية المقبلة، من بروكسل استوقف عبد الله حمدى، مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب فى أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية الذى أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه.

وبتفتيش حقائبة على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد البحيرى، مأمور الجمرك، ومحمد عبد المنعم صالح، رئيس القسم، واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب.

وكلف ميلاد رسمى، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3، محمد فتح الله أبوالعيون مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ما أسفر عن ضبط 89 شريط لعقار الترامادول المخدر تركيزات متنوعة بإجمالى 890 قرصا، فى حضور إسلام ربيع من إدارة الأمن الجمركى.

وأمر أحمد أبوبكر فؤاد، مدير الإدارة الثانية بالإنابة، بتحرير محضر ضبط جمركى رقم 78 لسنة 2023، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولى الذى أحال الراكب للنيابة المختصة.