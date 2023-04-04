وزير الثقافة والسياحة الصينى يزور منطقة أهرامات الجيزة

جدة - نرمين السيد - استقبلت منطقة أهرامات الجيزة، HU Heping وزير الثقافة والسياحة الصينى والوفد المرافق له، وكان فى استقبالهم الأستاذ أشرف محيى الدين مدير عام منطقة آثار الهرم والذى اصطحبهم فى جولة داخل المنطقة الأثرية.





تضمنت الجولة زيارة الهرم الأكبر من الخارج والداخل حيث زاروا الممر الأول به. وقد استمعوا إلى شرح مفصل عن تاريخ الهرم وطريقة بناءه، والاكتشافات الأثرية الجديدة بالمنطقة.

ثم توجهت الزيارة إلى منطقة البانوراما حيث التقطوا الصور التذكارية، واختتمت الجولة بزيارة منطقة تمثال أبو الهول حيث استمع الوزير الصينى والوفد إلى شرح عن تاريخ التمثال وطريقة نحته، بالإضافة إلى معبدى أبو الهول والوادي.

وقد أعرب الوزير الصينى عن سعادته وإعجابه بالمنطقة الأثرية، وانبهاره بعظمة الحضارة المصرية العريقة.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الثقافة والسياحة الصينى قام أمس بزيارة عدد من المواقع الأثرية بمحافظة الأقصر، وذلك على هامش زيارته الرسمية لمصر، حيث زار معابد الكرنك ومعبد الأقصر ووادى الملوك والملكات ومعبد الدير البحرى لحتشبسوت وتمثالى ممنون.